【1月20日更新! 】ローソン「今月の新商品」5商品まとめてご紹介!

2026年1月の新商品5品まとめ(1月20日発売予定 )

1月20日以降に購入できるローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 寒さが増すこの季節に嬉しい、食べ応え抜群のメニューや、体の芯から温まるスープ、ボリューム満点の丼物など、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年1月の新商品まとめ

ランチや夕食にぴったりな、満足感のある新作グルメをチェックしてみてはいかがでしょうか?

「鶏竜田の甘酢みぞれ弁当」(592円)

価格 : 592円

エネルギー : 624kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

鶏竜田揚げを大根おろしと甘酢たれでさっぱり食べる「鶏竜田の甘酢みぞれ弁当」が登場。ジューシーな鶏竜田に、酸味のきいた甘酢とみぞれがよく絡むこちら。ボリュームがありながらも、最後まで飽きずに楽しめる一品になっています。

「おかズドン! ソースチキンカツ弁当」(626円)

価格 : 626円

エネルギー : 893kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大きなチキンカツにとんかつソースと粒マスタードをかけた、ごはんの進む新メニューが登場です。食べ応えのあるチキンカツに、ソースの旨みとマスタードのアクセントが際立つ一品。ガッツリと食べたい時にぴったりの、満足感のあるお弁当です。

「のっけ寿司 漬けまぐろ」(430円)

価格 : 430円

エネルギー : 157kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

きゅうりの細巻に漬けまぐろを乗せ、玉子焼と甘酢生姜を添えた「のっけ寿司 漬けまぐろ」が登場です。赤酢を使用した赤しゃり仕立ての細巻は、ごはんの量を少な目にしており、醤油なしでも楽しめる工夫がされているとのこと。彩りも鮮やかで、手軽に贅沢な気分を味わえる一品です。

「1食分の野菜が摂れる スープパスタサラダ チキン」(497円)

「1食分の野菜が摂れる スープパスタサラダ チキン」(497円)

価格 : 497円

エネルギー : 204kcal

※容器が画像と異なる場合があるとのこと

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

チキンブイヨンスープで食べる、1食分の野菜が摂れるスープパスタサラダが登場。1日あたりの摂取量の目標350g以上(厚生労働省「健康日本21」＜第三次＞より)を参考に、たっぷりの野菜を詰め込んだこちら。身体に優しく、ヘルシーながらも満足感のある商品になります。

「ひとくちLチキ」(248円)

価格 : 248円

エネルギー : 244kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ホットスナックからは、つまめるフライドチキンとして「ひとくちLチキ」が登場。人気のLチキの美味しさはそのままに、外出先や作業の合間でも手軽に楽しめるようになっています。小腹が空いた時やおつまみにもぴったりの一品です。

まとめ

1月20日発売の新商品は、贅沢な「鶏竜田の甘酢みぞれ弁当」や、ボリューム満点の「おかズドン! ソースチキンカツ弁当」、「ひとくちLチキ」などが登場! ぜひローソン店頭でチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用