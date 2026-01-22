ローソンは、1月20日よりゴディバとコラボレーションしたスイーツ3品を販売しています。

今回新たに登場したのは「ドゥーブルショコラ」(486円)、「ショコラロールケーキ」(437円)、「フォンダンクッキーシュー」(351円)。チョコレート好きにはたまらない、チョコレートをたっぷり堪能できるラインナップを早速レポートしていきます!

チョコが出てくる出てくる! 「ドゥーブルショコラ」

カカオニブがトッピングされた「ドゥーブルショコラ」(486円)。手のひらサイズのコロンとした見た目がかわいらしいですよね。

外側からは分かりませんが、クッキーガトーショコラ、チョコレートホイップ、生チョコレートクリームが重なったショコラケーキになっているそうで……?

カットしてみると、綺麗な4層になっているのが分かります。香ばしい最下部のクッキー生地が、しっとりとしたガトーショコラ、なめらかなチョコレートホイップ、生チョコレートクリームとよく絡んでおいしいです!

サクサクのクッキー生地の中にはチョコチップが混ぜ込まれていて、ところどころでカリッとした食感がアクセントになります。濃厚なチョコレートがたっぷり重なって甘ったるいことはなく、ビターな生チョコレートクリーム、ミルキーなチョコレートホイップがバランスが良く仕立てられている1品です。

ふわふわのスポンジになめらかなクリーム「ショコラロールケーキ」

「ショコラロールケーキ」(437円)は、ふわふわのスポンジが魅力。Uchi Café×GODIVA のチョコプレートが添えられ、コラボレーションの特別感が演出されています。

チョコレートの余韻をたっぷり楽しめる

ひと口食べると、しっとりしたスポンジに、なめらかで軽やかなクリームがとっても上品です。下側にはガナッシュのようなややねっとりしたビターチョコ。カカオをたっぷり感じる香りや味わいと共に、ナッツのようなザクザク食感も楽しめて大満足です。

ザックザクの食感がたまらない「フォンダンクッキーシュー」

艶やかな見た目が印象的な「フォンダンクッキーシュー」(351円)。クッキー生地を重ねて焼き上げたシュー生地は、表面のチョコレートコーティングと相まってしっかりと固さがあり、食べる前から食感を想像してワクワクします!

表面にトッピングされたカカオニブがアクセントになり、ほろ苦く香ばしいシュー生地はザックザクの食感を楽しめます。中からはふわっとしたチョコレートクリーム、さらに、商品名の通りフォンダンショコラを感じるとろりとしたチョコレートソースがたっぷり入っていて、口いっぱいに濃厚なチョコの華やかな味わいが広がりました。

チョコ尽くしでもくどくなく、ビター感のあるリッチな味わい。中にはいったなめらかなクリームと、シュー生地の食感のコントラストもあわせて個人的にお気に入りの1品です。

チョコレートを味わい尽くせるラインナップ

さすがゴディバとのコラボレーション! と納得のチョコレートの味わいと共に、華やかな香りやほろ苦い甘さを楽しめるラインナップでした。ひと口食べると思わず笑顔になるおいしさで、くどくない甘さや様々な食感が印象的です。お好みのドリンクと共に、チョコ尽くしのご褒美スイーツで自分をたっぷり甘やかしてみてはいかがでしょうか?