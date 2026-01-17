プレックスは、「ウルトラ怪獣 ミニソフビクロニクル〔レトロカラーコレクション〕(BOX)」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。

ミニソフビクロニクルにウルトラマンシリーズが登場。

昭和のおもちゃ屋さんで出会った、あの懐かしいソフビの彩色を現代に再現。ビビットな色合いと、どこか温かみのある表現が、あの頃の記憶を呼び起こす。

『ウルトラマン』からは「バルタン星人」「レッドキング」「ザラブ星人」「メフィラス星人」「ゼットン」、『ウルトラセブン』からは「エレキング」「ミクラス」「ペガッサ星人」イカルス星人」「キングジョー」がラインアップ。各作品のヒーローに加えて人気のウルトラ怪獣たち全12種類が集結。

【ラインナップ】

1) ウルトラマン

2) バルタン星人

3) レッドキング

4) ザラブ星人

5) メフィラス星人

6) ゼットン

7) ウルトラセブン

8) エレキング

9) ミクラス

10) ペガッサ星人

11) イカルス星人

12) キングジョー

【セット内容】

1パック1個入り/1BOX12個入り ※BOXでの販売となる。

(C)円谷プロ