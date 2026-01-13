壱番屋は1月17日～2月28日、「ウルトラ創業祭2026」を全国のカレーハウスCoCo壱番屋で開催する。

ウルトラ創業祭2026

同キャンペーンでは、「グランド・マザー・カレー」(1,060円)、「ローストチキンスープカレー」(1,110円)、「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」(1,160円)のいずれかを1食の注文につき1枚、スピードくじがもらえる。

ウルトラヒーロー4種類の刻印を施した特別仕様の「オリジナルウルトラスプーン」を、全店に合計15万本用意する(全4種、各3万7,500本)。当たりが出た場合は、ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンオメガの4種類の中から、いずれか1種をランダムでその場でもらえる。

また、チャレンジ券が出た場合は、郵送で応募すると「ウルトラの父・ウルトラの母 オリジナルスプーンセット」が抽選で800人に当たる。

オリジナルウルトラスプーン(4種類)、ウルトラの父・ウルトラの母 オリジナルスプーンセット

キャンペーン対象商品の「グランド・マザー・カレー」は、カレーハウスCoCo壱番屋を創業した宗次德二・直美夫妻の、直美氏の家庭で受け継がれてきた味を表現した、同社原点の味。1月17日から販売、なくなり次第終了となる。

「ローストチキンスープカレー」は、香ばしくジューシーでやわらかなチキンとたくさんの野菜が入った満足感のあるスープカレー。11月1日より販売しており、なくなり次第終了となっている。

「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」は、2月1日に販売予定、なくなり次第終了となる。

さらに、キャンペーン期間中は全メニュー対象のレシート応募キャンペーンも実施。1月17日～2月28日の期間中に、1,000円以上注文したレシート画像をキャンペーン特設サイトにアップロードし、必要事項を記入することで応募できる。

賞品は、A賞「ウルトラヒーローや怪獣が刻印されたオリジナルスプーンセット」が100人に、B賞「オリジナルウルトラスプーン コンプリートセット(金メッキ)」が50人に、C賞「NeCo壱×ウルトラマンシリーズ オリジナルぬいぐるみ」(いずれか1体)が60人に、D賞「壱番屋グループ共通お食事券 1,000円分」が100人に当たる。

賞品ラインアップ

なお、応募は3月7日23:59まで、配達代行は対象外となる。

他にも、キャンペーン期間中に店頭のメニュー表にあるQRコードを読み取るとオリジナルのウルトラマンシリーズデザイン・スマホ用フォトフレームを使って、ウルトラヒーローとの写真撮影ができる企画も実施する。

また、カレーハウスCoCo壱番屋 公式Xアカウントにて「ウルトラマン＆バルタン星人布団セット」が10人に当たるフォロー&リポストキャンペーンも実施。

さらに、「祖師ヶ谷大蔵」の「ウルトラマン商店街」にある「カレーハウスCoCo壱番屋 小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店」(東京都世田谷区)では、店舗の内外装をウルトラマンシリーズの特別仕様にラッピング。店内にはウルトラヒーローがデザインされた半個室ブースも設置される。

また、キャンペーン期間中に来店すると、1,000円以上の注文で希望者にオリジナルクッションシールを1枚プレゼントも。