遊園地「よみうりランド」は、2026年2月11日(水祝)・14日(土)・15日(日)の3日間、「チロルチョコpresents 第12回全国チロルチョコ積み選手権～想いの数だけ、チロル重ねる～」を開催する。

本大会はバレンタイン恒例のイベントで、今年で12回目を迎える。制限時間内にチロルチョコをいくつ積み重ねることができるかを競う大会で、今年は小学生以下を対象としたキッズ部門も新設される。

各日とも各部門の上位入賞者には賞品としてチロルチョコをプレゼント。レギュラー部門の優勝者には1,000個のチロルチョコが贈呈される。

「第12回全国チロルチョコ積み選手権」開催概要

日程：2026年2月11日(水祝)・14日(土)・15日(日) ※荒天中止

【予選】

時間：各日10:00～14:00 ※チロルチョコがなくなり次第予選終了

場所：太陽の広場特設ブース

料金：1人1回100円 ※別途遊園地入園料が必要

出場資格：年齢制限なし

ルール：

1. 制限時間30秒

2. 積み方は1段につき1個(チロルチョコの向きは自由)

3. 崩れても制限時間内であれば積み直し可

4. 積んだチロルチョコは制限時間経過後、5秒キープで記録認定

5. 不正や他の人を妨害した場合、スタッフの指示に従わなかった場合は失格

6. 同時積みNG

7. 制限時間内に1個でも多く積み重ねた上位者が決勝進出

賞品：積み上げた分のチロルチョコをプレゼント(崩れた場合は2個プレゼント)

【決勝】

時間：各日15:30～

場所：太陽の広場ステージ

出場資格：

レギュラー部門(年齢不問)：各日予選通過上位10名

キッズ部門(小学生以下が対象)：各日予選通過上位5名

※予選通過者の発表は特設ブースにて行われる

※小学生以下の出場者が両部門の出場条件を満たす場合、いずれか一方の部門への出場を選択できる

ルール：

＜レギュラー部門＞

1. 予選を通過した上位10名が参加(同数の場合は先に記録を残した方を優先)

2. 制限時間30秒、3本勝負の合計でランキング決定

＜キッズ部門＞

1. 予選を通過した上位5名が参加(同数の場合は先に記録を残した方を優先)

2. 制限時間30秒、2本勝負の合計でランキング決定

※その他のルールは各部門とも予選と同様

賞品：

＜レギュラー部門＞

優勝：チロルチョコ1,000個

準優勝：チロルチョコ300個

3位：チロルチョコ100個

4位～10位：チロルチョコつかみ取り1回

＜キッズ部門＞

優勝：チロルチョコ300個

準優勝：チロルチョコ200個

3位：チロルチョコ100個

4位、5位：チロルチョコつかみ取り2回