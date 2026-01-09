アミューズメント事業、フィットネス事業、フェンシング事業、温浴事業などを展開するNEXUSグループでは、TVアニメ『前橋ウィッチーズ』と温浴事業である「天然温泉 湯楽部」とのコラボレーション企画を実施。入口には等身大パネルを設置し、作品の世界観を存分に楽しむことができる。

TVアニメ『前橋ウィッチーズ』は、5人の魔女見習い女子高生が歌と魔法で人々の悩みを解決していく青春ストーリー。放送終了後も地域連携イベントやコラボ企画が多数行われ、作品を通じた地域振興・観光促進(コンテンツツーリズム)への期待が高まっている。

今回のコラボは、「日常の癒やしと地域交流スペース」として親しまれる 湯楽部太田店 が、アニメファンや地域住民に新たな体験価値を提供し、地域活性化を目指す取り組みとして実現した。

＜コラボ企画内容＞

・施設利用でオリジナルステッカープレゼント

・コラボメニューの提供

・オリジナル手ぬぐい販売

・X(旧Twitter)リポストキャンペーン

天然温泉 湯楽部 太田店において、第1弾～第3弾とコラボ企画キャンペーンが実施され、現在第2弾(1月12日(月)まで)が進行中。第3弾は1月13日(火)から1月31日(土)の期間で開催される。

本コラボの背景・目的としては、『前橋ウィッチーズ』放送後、地域内での認知が高まり、商店街や地元企業とのコラボが進行。湯楽部太田店でも「アニメファンや地域住民へ新たな価値提供を」との声が上がり、制作側・施設運営側との意見交換を経て、温浴施設 × コンテンツ体験型 コラボとして方向性が確定した。

＜共通目的＞

・アニメを通じた地域の魅力発信

・地方企業、施設の新しい集客機会創出

アニメ『前橋ウィッチーズ』をきっかけに、湯楽部 太田店という “地域の憩いの場” において作品の世界観を体感できる機会を楽しんでみたい。「天然温泉 湯楽部」の詳細は公式サイトにて。