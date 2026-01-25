元宝塚歌劇団月組トップ娘役の愛希れいかが、2月1日に放送されるTBS系日曜劇場『リブート』(毎週日曜21:00～)の第3話からゲスト出演する。

儀堂の妻・麻友(黒木メイサ)によって早瀬が窮地に

愛希は2018年に宝塚を退団した後、NHK大河ドラマ『青天を衝け』(21)、『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(25)などに出演。TBSドラマへの出演は本作が初めてとなる。

愛希が演じるのは、警視庁捜査二課の警部・土方悠里。ゴーシックスコーポレーションの裏の顔に目を付け、ゴーシックスコーポレーションと関わりのある冬橋(永瀬廉)と儀堂の関係を疑う。

また、監察官の真北(伊藤英明)にも手を貸すことで、“警察内の最強タッグ”が、儀堂にリブートした早瀬の正体に迫っていくことに。この悠里の存在が、早瀬にとって脅威となっていく。第3話では、早瀬が儀堂の妻・麻友(黒木メイサ)によって窮地に追い込まれ、さらに夏海殺害事件で“ある真実”が明らかになる。

愛希れいかコメント

土方悠里役の愛希れいかです。

憧れの日曜劇場に出演できること、とても嬉しいです。

ハラハラドキドキする展開に、次の台本が届くのが待ち遠しくて仕方なかったです。

映像になった際にどのように世界が広がっていくのか、とても楽しみにしておりました。

登場人物たちの人間関係の拗れや、物語が進むにつれて少しずつ見えてくる真実に、胸がぎゅっと締めつけられ、その中にそれぞれの「愛」を強く感じました。

土方はとても疑い深く、強い正義感を貫く人物だと思います。

狙った獲物は決して逃さない、鋭い目を持つ彼女の登場で、物語はどのように動き出すのか･･･ぜひ楽しみにお待ちいただけましたら幸いです。

東仲恵吾プロデューサー コメント

まずは、視聴者の皆様から大変温かい反響をいただき、心より感謝申し上げます。これから、顔を変えた主人公はさらに過酷な状況へと追い込まれていきます。その中でも、警察内部で主人公を追い詰める重要な役どころを、愛希れいかさんに演じていただくことになりました。かねてより、しなやかさと鋭さを併せ持つ佇まいが素敵だと思っておりましたが、今回の「土方」という役を考えた際、まさに愛希さんしかいないと確信し、オファーさせていただきました。ぜひ、楽しみにお待ちください。