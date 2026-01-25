東映は、1月1日に発表した「真アギト展」の"真"ティザービジュアルと"真"特報映像がを1月25日に解禁した。また放送開始の記念日となる1月28日には、TOKYO MXで『 仮面ライダーアギト』第1話の放送も決定、同日には「真アギト展」のチケット一般販売も開始する。

『仮面ライダーアギト』 25 周年記念メインロゴ

ギルスだけが後ろを向く…真ティザービジュアル解禁

元旦に解禁され話題となった、土砂降りの中佇むアギトの「超ティザービジュアル」から、G3とギルスが勢揃いした「真ティザービジュアル」が解禁された。なぜギルスは後ろを向いているのか、続報に期待したい。

賀集利樹のナレーションを新録!真特報映像公開

超特報映像の世界観はそのままに、ナレーションを一新した「真特報映像」がYouTube 仮面ライダー公式チャンネルにて公開。主人公・津上翔一／仮面ライダーアギトを演じた賀集利樹が、この特報のためにナレーションを新録。元旦解禁の超特報映像のナレーションも賀集によるものだが、今回解禁された真特報は「今の津上翔一」として収録。25年振りに翔一が"あの2人"に呼びかける意味にも注目したい、今後の展開に期待が膨らむ映像だ。

賀集利樹コメント

遂に25周年!

ここまで『仮面ライダーアギト』を愛し続けてくれたファンの皆様、本当にありがとうございます。

25年という歳月が流れても「アギト」は僕の原点であり誇りです。

久しぶりに口にした2人の名前。

「アギト」の物語はずっと続いていたんだと一気に感じて、25年分の想いと信頼を込めました。

アギトの記憶が再び目覚める「真アギト展」、心よりお待ちしております。

津上翔一/賀集利樹

4月開催・東京会場、チケット一般発売1月28日より開始

仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」東京会場は、池袋・サンシャインシティ 展示ホールA (東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル４F)にて4月24日～5月12日の計19日間開催する。営業時間は10:00～20:00（最終入場19:00）。

前売り券は、日時指定・フリー日の入場チケット(一般料金2,800円・U-18料金2,500円)とグッズ付き入場チケット(14,000円)を用意。当日券は、日時指定・フリー日の入場チケット(一般料金3,000円・U-18料金2,700円）を用意。

日時指定日は、4月24～26・29日、5月2～6日・9・10日。日時指定チケットは、指定された日時のみで使用可能。チケットぴあでの販売は、対象日の前日23:59まで、フリー日チケットは5月9日23:59までの販売。

一般発売は、1月28日AM8:00よりチケットぴあにて受付開始。受付は先着。

1月28日、TOKYO MX『仮面ライダーアギト』第1話を放送

1月28日18：30～19：00に、TOKYO MX1(東京エリア・地上波9ch)にて「祝! 放送開始25周年記念!『仮面ライダーアギト』第1話」を放送する。

2001年1月28日に放送された『仮面ライダーアギト』の第1話を放送開始25周年記念日となる2026年1月28日に放送。第1話の地上波放送は、本放送から実に25年振りとなる。

(C)石森プロ・東映