東映は、2025年に開催した「仮面ライダークウガ25周年記念 超クウガ展」に続く「シリーズ25周年記念展覧会」の第2弾として、『仮面ライダーアギト』25周年を記念した展覧会「真アギト展」を、2026年4月の東京を皮切りに福岡・大阪・名古屋の4大都市にて巡回する。

1月1日には超ティザービジュアルと超特報映像を解禁、東京会場のグッズ付きチケットの最速抽選受付も開始されたほか、2001年に公開された『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4』のTOKYO MXでの放送、東京・大阪の仮面ライダーストアで「仮面ライダーアギト グランドフォーム」の立像展示など、続々と情報が発表されている。

『仮面ライダーアギト』とは

2001年、平成仮面ライダーシリーズ第2作目として放送された『仮面ライダーアギト』。現在ではスタンダードになっている「複数の仮面ライダー」が登場した最初の作品であり、変身前の素顔の俳優が人気を集める「イケメンヒーローブーム」の先駆けとなるなど、現在に至るまでのシリーズの基礎を固めた「原点」ともいえる作品だ。「平成・令和仮面ライダーシリーズ」歴代1位の記録となる、瞬間最高視聴率13.9％は現在に至るまで破られていない。

超ティザービジュアルと超特報映像、25周年記念ロゴも解禁!

超ティザービジュアルは、25年振りに新規で撮影を行い、"土砂降りに立ち尽くすアギト"という衝撃の1枚に。昨年の「超クウガ展」のティザービジュアルの"青空の下のクウガ"とのコントラストにもなっており、様々な楽しみ方ができるビジュアルとなっている。

また、YouTube「仮面ライダー公式チャンネル」で公開された15秒の超特報映像もビジュアルと同様のコンセプトで制作され、土砂降りの音が鳴り響く印象的な映像だ。主題歌「仮面ライダーAGITO」の歌詞のワンフレーズをオマージュした「いまこそ、君がいないと…」のキャッチコピーを呟いているのは一体誰なのか……続報に注目したい。

4月開催・東京会場、グッズ付きチケットの最速抽選受付スタート!

仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」東京会場は、池袋・サンシャインシティ 展示ホールA (東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル４F)にて4月24日～5月12日の計19日間開催する。営業時間は10:00～20:00（最終入場19:00）。

前売り券は、日時指定・フリー日の入場チケット(一般料金2,800円・U-18料金2,500円)とグッズ付き入場チケット(14,000円)を用意。当日券は、日時指定・フリー日の入場チケット(一般料金3,000円・U-18料金2,700円）を用意。

日時指定日は、4月24～26・29日、5月2～6日・9・10日。日時指定チケットは、指定された日時のみで使用可能。チケットぴあでの販売は、対象日の前日23:59まで、フリー日チケットは5月9日23:59までの販売。

前売り券のグッズ付き入場チケットには、「S.H.FIGUARTS（真骨彫製法） イコン画の赤いアギト」が付く。

販売スケジュールは、1月1日AM0:00よりグッズ付きチケット先行抽選受付開始、1月28日AM8:00より一般発売開始。取り扱いはチケットぴあにて。

『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4』1月3日放送決定

「真アギト展」の開催を記念し、1月3日には2001年に公開された『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4』ディレクターズカット版をTOKYO MXで放送する。ディレクターズカット版の地上波での放送は初となる。

真アギト展 開催記念『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4 ディレクターズ・カット版』の放送は、2026年1月3日18：00～19：30。放送局はTOKYO MX1（東京エリア・地上波9ch）、TVerにて見逃し配信も実施。

仮面ライダーストア「仮面ライダーアギト グランドフォーム」立像展示

東京、大阪の仮面ライダーストアにて「仮面ライダーアギト グランドフォーム」の立像が期間限定で登場する。

仮面ライダーストア東京

東京都千代田区丸の内１丁目９−１東京駅一番街B1東京キャラクターストリート 内

2026年1月1日オープン時より設置（終了期間未定）

仮面ライダーストア大阪

大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田5階フロア内

2026年1月3日オープン時より設置（終了期間未定）

(C)石森プロ・東映