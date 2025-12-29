東京メトロポリタンテレビジョン（TOKYO MX）は、『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4 ディレクターズ・カット版』を、1月3日18:00より放送する。TVerにて見逃し配信も実施。

本放送は、2001年、平成仮面ライダーシリーズ第2作目として放送された『仮面ライダーアギト』の25周年を記念して、2026年4月より開催される展覧会「真アギト展」と連動したもの。

『仮面ライダーアギト』は、現在ではスタンダードになっている「複数の仮面ライダー」が登場した最初の作品であり、変身前の素顔の俳優が人気を集める「イケメンヒーローブーム」の先駆けとなるなど、現在に至るまでのシリーズの基礎を固めた「原点」ともいえる作品だ。

TOKYO MXでは、2001年に全国公開された『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4』のディレクターズ・カット版を放送。同版の地上波放送は今回が初となる。

『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4 ディレクターズ・カット版』ストーリー

無数のアンノウンが研究施設を攻撃。人々が殺戮されていくなか、“超能力”を発揮して逃亡する2人の少年少女、レイと沙綾香。

その頃、G3ユニットに新しいメンバーが加入することが通告された。新たなるメンバーの名は深海理沙。果たしてその目的は一体何なのか。激増するアンノウンを前に、突如、封印されていたはずのG-4システムが出現してアンノウンを撃破し始める。

しかし、その結果、大いなる危機が……翔一・誠・涼・真魚たちが出逢った二人の少年少女。アギト・G3-X・ギルスそして新登場のG4。複雑に絡み合うそれぞれの運命の結末は!? 仮面ライダーシリーズ30周年記念作品。

(C)2001「アギト・ガオレンジャー」製作委員会 (C)石森プロ・東映