三越伊勢丹ホールディングスは1月15日から、「～パリ発、チョコレートの祭典～ サロン・デュ・ショコラ 2026」を伊勢丹新宿店(東京都新宿区)本館6階 催物場で開催する。

～パリ発、チョコレートの祭典～ サロン・デュ・ショコラ 2026

世界のトップシェフが集う、年に1度のチョコレートの祭典が開幕する。今回は、過去最多となる153ブランドが集結する。ショコラには、そのひとつひとつに素材へのこだわりやシェフたちの哲学など、誕生するまでの膨大なストーリーが隠されている。上質なショコラのストーリーを紐解き、味わう、"ご自愛時間"を提案する。

東京会場は伊勢丹新宿店 本館6階 催物場で開催され、PART1は1月15日～1月20日まで(最終日は午後6時終了)、PART2は1月24日～1月29日まで(最終日は午後6時終了)、PART3は1月31日～2月4日および2月7日～2月15日に開催され、2月4日と15日は午後6時に終了する。

なお、1月24日および25日の2日間は、終日エムアイカード会員の特別招待日となる。

目にも美味しいショコラが勢揃い

"ご自愛ショコラ"にふさわしい、目にも美味しいショコラとして、PART1では、タイスケ エンドウの「タブレットショコラ フリュイルージュ」(2,700円)が東京限定で登場する。72%ノワールの中にフランボワーズの種入りパートドフリュイをちりばめた、香りも豊かな贅沢なタブレット。

タイスケ エンドウ「タブレットショコラ フリュイルージュ」(2,700円)

あわせて、フョークチョコレートの「ワッフル&ブラウンチーズ」(3,348円)も東京限定で登場する。キャラメライズしたホワイトチョコと伝統的なメソッドで作られたブラウンチーズを使用し、自社で焼き上げたワッフルやドライ苺をトッピングしている。

PART2では、ショコ オ キャレの「アソルティマン 27P」(10,800円)が登場する。2026年のおすすめガナッシュ9種に、ヘーゼルナッツとコリアンダー、クラッシュカシューナッツなどのプラリネ9種、キャラメル&とうもろこしのプラリネなど2層のビークーシュ9種が詰まった豪華な3段BOX。

ショコ オ キャレ「アソルティマン 27P」(10,800円)

PART3では、ブルーノ ルデルフの「アソルティモ メゾン」(11,340円)が登場。新たにアムールオキャラメル3種を加え、異なる食感と風味が楽しめるプラリネ8種、なめらかな口どけのガナッシュ8種、デュオキャラメルシリーズ6種、定番人気のオラジェットをアソートした。

ブルーノ ルデルフ「アソルティモ メゾン」(11,340円)

東京限定、ヴァンサン ゲルレの「コフレ ペタル」(3,780円)は、フォルムとフレーバーで花を表現したショコラで、ジャスミン&マンゴー、サクラ&グリオット、ハイビスカス&シトロンなど7種の味わいを詰め合わせた。複数産地のカカオをブレンドした華やかなひと箱。

ヴァンサン ゲルレ「コフレ ペタル」(3,780円)

食感で巡るショコラの世界

サブレ、ガトー、ケークなど、多様な食感を楽しめるショコラもラインナップ。PART1では、ロンポワンの「バベル」(972円)が登場する。力強く華やかなガナッシュでありながら軽くしっとりしたフォンダンショコラ。フォンダンショコラの概念を変えるひと品だという。

東京限定、キャトルエピスチョコレートの「静岡県産 和栗のマロンパイ」(1,925円)は、アマゾンカカオで香り付けした静岡県産の栗の渋皮煮をまるごと使用した一品。アマゾンカカオのアイスと合わせて提供される。

PART2では、トゥルビヨン バイ ヤン ブリスの「サブレ クール」(4,644円)が並ぶ。サブレの上にイチゴ風味のガナッシュをのせた赤いハートと、レッドベリーティーのガナッシュをのせたピンクのハートがキュート。赤いハートは新作となる。

トゥルビヨン バイ ヤン ブリス「サブレ クール」(4,644円)

カンタン・バイィの「ケーク カカウエット」(5,832円)は、ピーナッツ風味の生地にピーナッツのプラリネをのせ、キャラメリゼしたクラッシュピーナッツとブロンドでコーティングした一品。

PART3では、リブチョコレートの「エッフェル」(2,592円)が登場する。エッフェル塔をイメージしたコーンの中にミルク、スイート、ベリーのホイップクリームをそれぞれ入れ、アーモンドの香りとチョコレートの風味が広がる仕立てとなっている。

東京限定、ローラン ル ダニエルの「トリスケル」(5,292円)は、柔らかな口どけのジャンドゥージャプラリネをチョコレートで包み、ほのかな塩味のサブレを合わせた。味わいはビターとブロンドの2種。3つの渦を組み合わせた幸運のシンボル「トリスケル」が刻印されている。

ローラン ル ダニエル「トリスケル」(5,292円)

ヨシノリ・アサミの「パフェ フォレノワール」(1,320円)も東京限定の商品。華やかなトッピングが目を引くパフェで、ビターチョコアイスとクランベリーなどのアイスの上にアマレナチェリーを添えている。

イクアリーは2月7日～2月15日の期間で出店し、東京限定「ホットクレープ・ショコラ」(各2,200円)を発売する。フランス製発酵バターとたっぷりのチョコレートをまぶし、4種の限定フレーバーの中からトッピング。チョコレートもフレーバーに合わせてセレクト。

カカオを堪能する食事メニュー

食事メニューとして、PART1ではドン ブラボー×クレイジー ブラボーの「フレッシュトマトのカカオマルゲリータ」(3,520円)が東京限定で提供される。カカオハンターズのトゥマコのカカオニブを使ったピクルス液で漬け込んだミニトマト、砕いたトゥマコのチョコ、バジルとモッツァレラチーズ、グラナパダーノチーズをのせた一品。

ドン ブラボー×クレイジー ブラボー「フレッシュトマトのカカオマルゲリータ」(3,520円)

東京限定、アマゾンカカオの「アマゾンカカオフォー」(2,970円)は、鶏のスープにココナッツミルクを加え、国産牛と国産豚の煮込みやナッツなどをトッピングしたフォー。最後にカカオペーストを削りかけることで、スープにカカオが溶けだし、徐々にコクが加わる。

PART3では、ル・ジャルダンが1月31日～2月4日の期間「トリュフ鴨 カカオニブのペースト ジュドキャナール」(4,950円)を東京限定で提供する。京都・七谷鴨の胸肉にトリュフを挟み、皮は香ばしく中はロゼ色に焼き上げた。カカオニブの心地よい苦みと濃厚なソースが絡む一品。

ル・ジャルダン「トリュフ鴨 カカオニブのペースト ジュドキャナール」(4,950円)

そのほかの開催店舗として、「丸井今井札幌本店」(北海道札幌市)では1月28日にエムアイカード会員特別招待日を実施する。一般会期は1月29日～2月15日までとなる。

「仙台三越」(宮城県仙台市)では1月28日にエムアイカード会員特別招待日を設けている。一般会期は1月29日～2月15日まで。

「ジェイアール京都伊勢丹」(京都府京都市)では、PART1を1月20日～2月2日、PART2を2月3日～2月15日まで実施する。エムアイカード会員の特別招待日は1月23日となる。

「広島三越」(広島県広島市)では、1月29日がエムアイカード会員特別招待日となり、一般会期は1月30日～2月3日までとなる。

「岩田屋本店」(福岡県福岡市)では第1弾を1月24日～1月29日、第2弾を1月30日～2月4日、第3弾を2月5日～2月15日まで開催する。エムアイカード会員特別招待日は1月23日。

なお、諸般の事情により、営業日・営業時間、予定していたイベントなどが変更・中止になる場合がある。