島根県のアンテナショップ「日比谷しまね館」(東京都千代田区)では1月17日から、期間限定イベント「しまねっこフェア」を開催している。

しまねっこフェア開催

日比谷しまね館は、島根県産品の展示・販売、暮らしや観光の情報発信に加え、イベントや体験スペースを備え、島根の今を体感できるアンテナショップ。1月17日～1月31日まで、島根県の観光キャラクター「しまねっこ」をテーマにした期間限定イベントを開催している。

フェア限定メニューを発売

フェア限定メニューとして、「しまねっこサンデー」(1,000円)が登場。木次乳業のコク深いミルクソフトクリームに、甘酸っぱいマンゴー&パッションフルーツソースをとろりとかけ、しまねっこクッキー、濃厚なバスクチーズケーキ、香ばしいグラノーラを重ねた。期間中45食限定となる。

カプセル抽選会を実施

しまねっこの商品や飲食メニューを含む税込1,500円以上の利用で、カプセル抽選会に参加できる。しまねっこ関連グッズなどの景品を用意している。

しまねっこ関連グッズなどがもらえる

しまねっこがお店に登場

1月25日には、しまねっこがお店に登場する。登場時間は13:00頃と15:00頃を予定している。なお、時間は予告なく変更となる場合がある。

しまねっこ登場イベント

2日間限定のメニューも

1月24日・25日の2日間限定メニューとして、「しまねっこプレート」(2,500円)を提供する。しまねっこモチーフの生菓子を主役に、出雲抹茶の台湾カステラ、ホワイトチョコムース、いちごミルクジェラートを盛り合わせたデザートプレート。20食限定となる。