クーリエが販売する「ボンボンドロップシール」は、「サンリオキャラクターズ ボンボンドロップシール ミニ」の抽選販売を開始、1月25日23時59分まで受け付ける。
🎀 お知らせ 🎀— ボンボンドロップシール【公式】 (@bonbon_drop) January 24, 2026
お待たせしました❣️
サンリオキャラクターズミニの抽選販売を
只今より受付開始✨
下記のセットから1つお選びください💖
･前回までの落選者の方を優先
･先着順ではありません
･不正が疑われる申込は抽選対象外とします
締切:1/25 (日) 23:59https://t.co/2xnqI7BTPi pic.twitter.com/NehspV8DY2
A～Dセットのうちひとつを選んで申し込み、販売価格は1,100円+送料350円(全国一律)、当選発表は当選された方のみに、メールにて連絡を行う。落選の場合はメール配信は行わない。発送時期は2月13日までの出荷を予定、場合によっては2月下旬頃になる可能性がある。
なお、前回までの落選者の方を優先、不正が疑われる申込は抽選対象外とする。
ラインナップ
Aセット
「ハローキティ レッド」と「ポムポムプリン」
Bセット
「ハローキティ ピンク」と「シナモロール」
Cセット
「マイメロディ」と「クロミ」
Dセット
「ハンギョドン」と「はぴだんぶい」
ボンボンドロップシールとは?
ボンボンドロップシールとは、キャンディのような立体感と透明感がある、ぷっくりした樹脂素材の装飾用シールです。昨今の「シール交換ブーム」とともに人気が急上昇し、人気キャラクターのシールは入手困難となっています。