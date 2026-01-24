クーリエが販売する「ボンボンドロップシール」は、「サンリオキャラクターズ ボンボンドロップシール ミニ」の抽選販売を開始、1月25日23時59分まで受け付ける。

A～Dセットのうちひとつを選んで申し込み、販売価格は1,100円+送料350円(全国一律)、当選発表は当選された方のみに、メールにて連絡を行う。落選の場合はメール配信は行わない。発送時期は2月13日までの出荷を予定、場合によっては2月下旬頃になる可能性がある。

なお、前回までの落選者の方を優先、不正が疑われる申込は抽選対象外とする。

ラインナップ

Aセット

「ハローキティ レッド」と「ポムポムプリン」

Bセット

「ハローキティ ピンク」と「シナモロール」

Cセット

「マイメロディ」と「クロミ」

Dセット

「ハンギョドン」と「はぴだんぶい」