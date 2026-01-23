お笑い芸人の明石家さんまが17日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。1日に、映画監督・福永壮志氏との結婚を発表した俳優・長澤まさみに言及した。

長澤まさみ

「今は俺、長澤ロスなんで…」

前回の放送で、「長澤まさみの結婚で傷心やねん……」をつぶやいていたさんま。この日は、“推し”の話題になり、「この人に会いたいっていうのはないですか?」と聞かれるも、「推しっていうのはないかな。今は俺、長澤ロスなんで……」と再び吐露し、“長澤ロス”から抜け出せない様子だった。

また、一部で、長澤が“長期休養”するという報道もあり、さんまは、「なんか仕事をちょっと休むみたいでね」とコメント。「疲れてんな、芸能界に。ちょっとだけ。女優が疲れて休みたいっていう気持ち」と想像し、「俺も結婚したとき、そうやったから。ちょっと仕事抑えて、休みたいっていう気持ちで結婚してますから」と話していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。