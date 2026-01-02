フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『道端で拾われたわんこ系男子は御曹司!?』(全70話)を、2日から独占配信。杉本愛理と田中学人がW主演している。
杉本が演じるのは、カフェで働く高見愛結。母の入院費と父の借金返済に追われ、毎日を必死に踏みとどまっている。ある日、道端で行き倒れていた“わんこ系男子”の獅子王蓮(田中)を助けたことから、彼女の生活は少しずつ変わり始める。
人懐っこく無防備に見える蓮だが、その正体は巨大企業「獅子王グループ」の長男。蓮は身分を隠したまま愛結のそばに居続け、彼女に降りかかる理不尽なトラブルを、表に出ない形で次々と解決していく。
一方で獅子王家では、後継をめぐる思惑や対立が激化し、愛結の身の回りの問題と、蓮が背負う“家の事情”がつながっていく。バレそうでバレない正体、迫り来る危機、揺れる信頼。数々の障害を越えた先で、2人がたどり着く結末とは。
「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホ視聴に最適化されており、毎日5話ずつ無料で楽しむことができる。
コメントは、以下の通り。
杉本愛里
「今回、ヒロイン・高見愛結を演じさせていただきました。
愛結は、どんなにつらい状況でも前を向いて進もうとする強さと、人を包み込むような優しさを持った女の子です。
そんな彼女が周りの人たちと絆を深め、成長していく姿は、きっと皆さんの心にも温かく届くのではないかと思います。
そして、運命の出会いから始まる２人が、さまざまな試練を乗り越えて育んでいく愛と絆――。
胸がぎゅっとなるような、心揺さぶられるラブストーリーになっています。
皆さんにも、ぜひ一緒にキュンキュンしながら見てもらえたら嬉しいです。 ぜひご覧ください」
田中学人
「主演・獅子王蓮役を務めました田中学人です。初のW主演で正直不安もありましたが、蓮として生きる毎日はとにかく楽しくて、気づけば現場が大好きな場所になっていました。真夏の40度近い暑さも全員で協力して乗り越えた、僕にとってかけがえのない作品です。蓮の無防備さの裏にある“守りたい気持ち”や“葛藤”が皆さんに届き、２人の物語がそっと寄り添う時間になれたら嬉しいです」
【編集部MEMO】
縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」ではほかにも、『「痴漢!!!」と言われた、田中さん』『おとなの子～先生とわたしの境界線～』『ニセ真面目女子はすみ～サイコパスは愛を知りたい～』『そば屋のおっさん、実は最強のフィクサー』『No.1ホストとの恋は誰も邪魔できない ～大富豪一族から追い出された僕の華麗なる転身～』『バイバイフレンド』『このあと、滅茶苦茶〇〇〇した』『ぼくらの界隈 ～歌舞伎町のボニーとクライド～』『あなたの遺伝子をください』といったオリジナルショートドラマを配信している。