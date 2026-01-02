フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『道端で拾われたわんこ系男子は御曹司!?』(全70話)を、2日から独占配信。杉本愛理と田中学人がW主演している。

杉本が演じるのは、カフェで働く高見愛結。母の入院費と父の借金返済に追われ、毎日を必死に踏みとどまっている。ある日、道端で行き倒れていた“わんこ系男子”の獅子王蓮(田中)を助けたことから、彼女の生活は少しずつ変わり始める。

人懐っこく無防備に見える蓮だが、その正体は巨大企業「獅子王グループ」の長男。蓮は身分を隠したまま愛結のそばに居続け、彼女に降りかかる理不尽なトラブルを、表に出ない形で次々と解決していく。

一方で獅子王家では、後継をめぐる思惑や対立が激化し、愛結の身の回りの問題と、蓮が背負う“家の事情”がつながっていく。バレそうでバレない正体、迫り来る危機、揺れる信頼。数々の障害を越えた先で、2人がたどり着く結末とは。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホ視聴に最適化されており、毎日5話ずつ無料で楽しむことができる。

コメントは、以下の通り。

杉本愛里

「今回、ヒロイン・高見愛結を演じさせていただきました。

愛結は、どんなにつらい状況でも前を向いて進もうとする強さと、人を包み込むような優しさを持った女の子です。

そんな彼女が周りの人たちと絆を深め、成長していく姿は、きっと皆さんの心にも温かく届くのではないかと思います。

そして、運命の出会いから始まる２人が、さまざまな試練を乗り越えて育んでいく愛と絆――。

胸がぎゅっとなるような、心揺さぶられるラブストーリーになっています。

皆さんにも、ぜひ一緒にキュンキュンしながら見てもらえたら嬉しいです。 ぜひご覧ください」

田中学人

「主演・獅子王蓮役を務めました田中学人です。初のW主演で正直不安もありましたが、蓮として生きる毎日はとにかく楽しくて、気づけば現場が大好きな場所になっていました。真夏の40度近い暑さも全員で協力して乗り越えた、僕にとってかけがえのない作品です。蓮の無防備さの裏にある“守りたい気持ち”や“葛藤”が皆さんに届き、２人の物語がそっと寄り添う時間になれたら嬉しいです」