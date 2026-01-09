フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『私のスマホが呪われた』(全70話)を、9日から独占配信。田鍋梨々花、冴木柚葉、アキラ100%らが出演している。

本作は、現代人に欠かせないスマートフォンに“呪い”が取り憑いたことから始まる青春ホラーサスペンス。突然鳴り出すバイブレーション、送り主不明の通知、写真に映り込む本来いるはずのない存在――日常に溶け込んでいたスマホが、静かに高校生たちの日常を侵食していく。

恐怖に追い詰められていくのは、3人の高校生。呪われたスマホをきっかけに、恋愛や友情、そして裏切りが交錯し、彼らの関係性は少しずつ歪んでいく。逃れられない恐怖の中で、彼らは生き延びることができるのか。

冴木は、本作がショートドラマ初主演。田鍋はホラー作品初主演で、日常に潜むリアルな恐怖を体現する。また、アキラ100%が物語に独特の存在感を加え、緊張感あふれる世界観を彩る。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホでの視聴に最適化されており、毎日5話ずつ無料で楽しむことができる。

コメントは、以下の通り。

田鍋梨々花

「出演が決まった時は、初めてのホラー作品だったのでどんな風に撮影するんだろうとすごく楽しみでした。日常で毎日使っているスマホがテーマになっていて、リアルに感じる部分もたくさんあるのでハラハラドキドキすると思いますし、先が読めない展開もあるのでぜひ最後まで見ていただきたいです」

冴木柚葉

「坂崎七海を演じました、冴木柚葉です。七海は純粋で真っ直ぐだからこそ少しずつ歪んでいく女の子。誰にでも“歪む”可能性があると感じながら演じました。ホラーという題材の中にヒューマンドラマの一面もあり、見応え抜群です。初主演のショートドラマで緊張もありましたが、温かい現場で楽しく撮影できました。最後までぜひご覧ください」

アキラ100%

「俺は怖がりなんです。だから台本を読んでる時からソワソワしていた。撮影中もビクビクしていた。家に帰っても目を開けながらシャンプーしてました。この作品の恐怖はスマホの中、あなたの手の中にあります。きっと怖いけど見ちゃう。手に汗を握りながらこの作品をたのしんでください」