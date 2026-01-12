バンダイは、2026年2月1日より放送開始するプリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア!』より、対象商品を購入すると「プリキュアマコトジュエル キミとアイドルプリキュア♪ver.」を進呈する『プリキュアマコトジュエル プレゼントキャンペーン』を1月31日より開始する。配布場所は全国のおもちゃ売り場など。

プレゼント内容

対象商品を購入すると、「プリキュアマコトジュエル キミとアイドルプリキュア♪ver.」をプレゼントする。

「プリキュアマコトジュエル キミとアイドルプリキュア♪ver.」 は、「くるっと変身！ジュエルキュアウォッチ」や「おでかけしよ♪お世話して、かわいがって♥おしゃべりポチタン」にセットすると、オリジナル音声が楽しめる。

対象アイテムを1点購入した方に先着で渡す。また複数購入した場合も「おひとりさま1セット」となる。

店舗によって配布方法が異なる場合がある、またキャンペーン品は数に限りがあるため、無くなり次第終了。一部、取扱いのない店舗がある。

対象商品(※玩具の対象年齢は3才以上)

対象商品は、「くるっと変身！ジュエルキュアウォッチ」「おでかけしよ♪お世話して、かわいがって♥おしゃべりポチタン」を含む商品。

「くるっと変身！ジュエルキュアウォッチ」

「くるっと変身！ジュエルキュアウォッチ」(5,390円)は、名探偵プリキュアが使用する変身アイテム。付属のプリキュアマコトジュエルをセットすると、キュアアンサーとキュアミスティックの変身遊びが楽しめる。首から下げられるストラップ付き。

「くるっと変身！ジュエルキュアウォッチスペシャルセット」

「くるっと変身！ジュエルキュアウォッチスペシャルセット」(6,490円)は、「ジュエルキュアウォッチ」と「プリキュアマコトジュエル」4種のセット。付属のプリキュアマコトジュエルをセットして、プリキュアの変身遊びや、番組オープニング曲・エンディング曲を楽しむことができる。

「ジュエルキュアウォッチ＆プリキットミラールーペセット」

「ジュエルキュアウォッチ＆プリキットミラールーペセット」(11,330円)は、「くるっと変身！ジュエルキュアウォッチスペシャルセット」「のぞいてみつめてジュエルで浄化♪ プリキットミラールーペ」のセット商品。このアイテムで名探偵プリキュアになりきれるスペシャルなセット。

「おでかけしよ♪お世話して、かわいがって♥おしゃべりポチタン」

「おでかけしよ♪お世話して、かわいがって♥おしゃべりポチタン」(6,930円)は、おでかけ肩ひもを付け替えて、おうちでお世話とポシェットの2wayで遊べる、ポチタンのおしゃべりぬいぐるみ

史上初「探偵」のプリキュア『名探偵プリキュア!』 舞台は「1999年」。『困っている人を助けたい』そんな想いを胸に、探偵として活躍する女の子たちが今回の主人公だ。そして、その物語の舞台は1999年。不思議な力に導かれ、主人公が現代から1999年にタイムスリップするところから話が始まる。時代をこえてプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語が描かれる。 テーマは「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」。様々な情報が溢れる現代において、「真実」が「嘘」に、「嘘」が「真実」になってしまうことがある。「誰か」の考えを答えとするのではなく、「自分」はどのように見て、感じたのか。自分自身で考えて、“答え”を出していくことの大切さを子供たちに伝えていく。

(C)ABC-A・東映アニメーション