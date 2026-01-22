1月30日に公開される『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』世界最速上映の実施が決定。また、公式YouTubeチャンネルにて第1章を振り返るダイジェスト映像が公開された。

全国7都市16劇場にて世界最速上映決定

公開初日1月30日午前0時より、本作の世界最速上映の実施が決定。全国7都市16劇場にて実施する。

【実施劇場】

■東京

・新宿ピカデリー

・TOHOシネマズ新宿

・新宿バルト9

・109シネマズプレミアム新宿

・グランドシネマサンシャイン 池袋

■大阪

・なんばパークスシネマ

・TOHOシネマズなんば

・T・ジョイ梅田

■京都

・MOVIX京都

■愛知

・ミッドランドスクエア シネマ

・109シネマズ名古屋

■広島

・MOVIX広島駅

■福岡

・T・ジョイ博多

・ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13

■北海道

・TOHOシネマズすすきの

・ローソン・ユナイテッドシネマ札幌

チケット料金は劇場通常料金。チケット販売方法は、1月26日0:00(=1月25日24:00)以降、各劇場販売システムにて販売予定。

ダイジェスト映像「これまでの『閃光のハサウェイ』」公開

また公開に先駆け、第1章『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』を振り返るダイジェスト映像、「これまでの『閃光のハサウェイ』」がガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開された。

映像では第1章のラストシーン、ハサウェイがマフティーの支掩船ヴァリアントの甲板を歩く場面からスタート。そこから記憶を巻き戻すように、「マフティー」を名乗るハイジャック犯によるハウンゼン356便での出来事や、ギギやケネスとの出会い、そして3人の繋がりが深まりハサウェイを取り巻く人間関係が変化していく様子が描かれている。

また、ハサウェイの「じゃあ、教えてくれよ、この仕組みの深さを破壊する方法を」という象徴的なセリフをはじめ、彼の苦悩と葛藤が鮮烈に浮かび上がるシーンや、レーンの登場をきっかけとしたΞ(クスィー)ガンダムとペーネロペーの激突など、第1章終盤の激戦も。その後、ハサウェイが仲間たちの元へ戻りこれから待ちうける運命、そして第2章『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』がどのような物語を紡ぐのか――。最新作へとつながるコンパクトな映像となっている。

また、ガンダムシリーズ横断企画「Call of Hathaway」より、ガンダムシリーズ全8作品と『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』がクロスオ－バーする特別PVを1月22日から毎日公開。第1弾となる本日は、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』とのクロスオーバーPVが公開された。

ムビチケデジタルカードの絵柄を解禁

現在発売中のムビチケ前売券(オンライン)の鑑賞特典として、公開日から3日間・1月30日～2月1日に鑑賞するともらえる「特別ビジュアル ムビチケデジタルカード(全3種ランダム）」の絵柄が解禁された。なお、2月2日以降に鑑賞した人には、メインビジュアルがデザインされた「メインビジュアル ムビチケデジタルカード」がプレゼントされる。

さらに、ムビチケ前売券（オンライン)購入特典として、スマートフォンアプリ「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」で利用可能な【プレミアムガシャチケット×1枚】が入手できるプロモーションコードを全員にプレゼントする。

(c)創通・サンライズ