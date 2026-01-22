「普通に邪魔だから来ないでほしい」 山本裕典に痛烈なダメ出し　『愛のハイエナ season5』

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#3が20日に配信された。

「山本裕典、ホストになる。最強カリスマ集団衝突編」第2弾

“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか?”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。最強カリスマ集団衝突編」第2弾。

今シリーズでは、山本が“ホストの師匠”ともいえる軍神(心湊一希)とともに、エリートホストが在籍するも営業不振が続く歌舞伎町のホストクラブ『Leo』の店舗改革に挑んでいる。

「普通に邪魔だから来ないでほしい」

出勤2日目となる今回、山本は“ともに接客するホストたちと絆を深める”ことを目標に、初回接客で順調に指名を獲得していく。中には、山本に敵意を向ける最強ホスト・平良翔太や、早稲田大学卒のインテリホスト・逆巻アヤトとともに指名された卓も。

しかし、山本は敵対するホストがいる卓には足が遠のき、居心地のいい卓を優先する。そんな山本に逆巻アヤトの不満が爆発。シャンパンコールで山本を呼び出した逆巻アヤトは、「周りが見えてなさすぎる」「普通に邪魔だから来ないでほしい」と自分の感情を優先する山本に痛烈なダメ出しを浴びせた。

すると山本は「じゃあやめるよ」と吐き捨て、その場を後に。山本に期待を寄せるホスト・奏斗とSORAの説得で踏みとどまった山本だったが、再びアヤトが「お前変わんねぇな」と山本に噛み付き、山本も「お前触んな! 手出るぞ」「ガキが!」と怒りが再燃。

出勤2日目にして我慢の限界を迎えた山本は、「どんなことがあっても逃げちゃダメ」と諭す軍神の言葉を受け、「クソだりぃもん」「心が痛ぇんだよな」と苦しい心境と吐露した。

『愛のハイエナ season5』#2は現在、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。

さとう珠緒（53）、衝撃の酒癖告白！



「気がついたらおじさんと」

「酔うとマッサージとか…」



ABEMA『愛のハイエナ season5』

毎週火曜夜11時から無料放送中！ — ABEMA 愛のハイエナ (@aihaiena_ABEMA) January 19, 2026