日向坂46髙橋未来虹＆藤嶌果歩 ライブ「7回目のひな誕祭」を振り返り！初日の“大雨”に藤嶌「初めて『どうとでもなれ！』って…」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。4月24日（金）の放送では、髙橋未来虹と藤嶌果歩が、4月4日、5日におこなわれたライブ「7回目のひな誕祭」の振り返りをおこないました。髙橋：開催から少し時間が経ってしまいましたが、4月4日、5日におこなわれた「7回目のひな誕祭」の感想について、やっとお話できるタイミングが来ました！藤嶌：本当にありがとうございました！髙橋：ライブが終わってから初めてのラジオ収録なんです。何から話そうかな？ 盛りだくさんすぎて！藤嶌：いろいろありましたよ、本当に。髙橋：改めて、お越しいただいた皆さま、そして、配信でご覧いただいた皆さまも本当にありがとうございます！藤嶌：ありがとうございます！髙橋：楽しかったね～。藤嶌：めちゃめちゃ楽しかったです！ DAY1とDAY2があまりにも違いすぎて、まったく違うライブをしている気持ちでした。髙橋：わかる！ 昨年の「ひな誕祭」は全曲披露ということで、DAY1とDAY2で同じ曲がないっていう楽しみがあったんですけど、それに比べたら、今年は何より天気が違った！ 2日間でこんなに違う景色が見られるんだと思って、びっくりした。藤嶌：皆さん大丈夫でしたか？ 風邪を引いていないですか？髙橋：そう！ DAY1は大雨のなかでライブをしたんだよね。私たちも何年か日向坂46として活動していますけど、あんな大雨は初めてだったね。藤嶌：なかなかでしたよ。もう、べちゃべちゃになって（笑）！髙橋：セットリストが、たしか3月上旬とかに決まって、オープニングは“雨用”と“晴れ用”がそれぞれ用意されていたんです。だけど、これまでの「ひな誕祭」で雨の日がなかったから、「いや、雨バージョンは使わないよ～！」みたいな雰囲気だったんですよ。藤嶌：わかります。髙橋：でも、どちらのパターンもリハーサルしておいて。そして、本番の日を迎えて……その直前から、みんなずっと天気予報を見ていたんですけど、雨予報が全然消えなくて「これは雨パターンの出番じゃないか」とざわざわし始めて（笑）。藤嶌：焦った～（笑）。髙橋：結局、DAY1は雨パターンで用意していた四期生の「雨が降ったって」という楽曲を全員で傘を使って披露したりしました。藤嶌：はい。髙橋：その傘を使っている時間帯は小雨くらいだったんだけど、ライブの後半戦になってからは、どしゃ降りもどしゃ降り！ びっくりしたよね。藤嶌：とんでもない量の雨でしたね。髙橋：本当にバケツをひっくり返したような雨だったよね？藤嶌：そういう演出かと思いました。でも、楽しかったですね！ なんかもう「どうとでもなれ！」っていう気持ちになれたのは、結構このライブが初めてかもしれないです。髙橋：うん。アイドルだからさ、やっぱり、普段はかわいくいたいじゃない？藤嶌：うんうん、本当にそう。髙橋：かわいいお化粧をして「前髪命！」ってやっていましたけど、正直どうでも良くなったよね（笑）。藤嶌：本当にそうです（笑）。＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46