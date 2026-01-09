山本裕典、エリートホストの態度にブチギレ「俺がなんで我慢しなきゃいけねぇんだよ」「クソが」　『愛のハイエナ season5』

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#1が6日に配信された。

「最強カリスマ集団衝突編」

番組では、看板企画「山本裕典、ホストになる。」の新章「最強カリスマ集団衝突編」がスタート。当企画では“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか?”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する。

「最強カリスマ集団衝突編」では、今回で5店舗目の挑戦となる山本が、“ホストの師匠”ともいえる軍神(心湊一希)とともに、全国に展開するホストクラブブランド「エルコレ」内にて、12年連続で売上No.1を誇ってきた一方、今年に入って営業不振が続く歌舞伎町のホストクラブ『Leo』で店舗改革に挑む。

軍神が現役時代に売上で“一度も勝つことができなかった”宿敵

実力派揃いのエリートホストが集結しているものの、チームワークに欠ける『Leo』の一致団結を目指す山本は、冷ややかな空気で迎えられながらも初回接客で順調に指名をゲット。全力で姫(女性客の呼称)たちを盛り上げる中、ほかのホストたちに次々とシャンパンコールが入り店内は大盛況となる。

あちこちでシャンパンコールに呼ばれ、ヘルプとして貢献しようと奮闘する山本だが、呼ばれた先の担当ホストからは「教わることはない」「しゃべることないからコメントいらんよ」など、散々な仕打ちを受ける。

歩み寄るつもりなど毛頭ないといったエリート集団の態度に、山本は「俺がなんで我慢しなきゃいけねぇんだよ」「クソが」とブチギレ。また、軍神が現役ホスト時代に売上で“一度も勝つことができなかった”宿敵ホスト・平良翔太は、圧巻の接客を披露し、山本と軍神に向けて「バラバラ? 関係ねえじゃん、ビジネスじゃん」「生半可に芸能の片足突っ込んでやってきましたみたいな奴に負けない」と挑発。

「めっちゃムカつくんだよね、ああいう男」と荒れる山本に対し、軍神は「俺ら2人だったら絶対にできる」と鼓舞。山本は悔し涙を浮かべながら「俺はあなたのためにだけしかやらない」「あなたのためにやるからね」と語り、握手を交わした。軍神と山本、師弟の絆にスタジオMC陣は「かっけぇ!」と声を上げた。