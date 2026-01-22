ラーメンチェーン「天下一品」といえば、代名詞ともいえる“こってり”スープを思い浮かべる人も多いだろう。濃厚でクセのある味わいは好みが分かれる一方で、熱狂的なファンを生み、全国に店舗を広げてきた。

その「天下一品」が、なぜ他にはない存在感を保ち続けているのか。その理由を、経営やブランドづくりの視点からひもとく書籍が刊行される。

「こってり」は、いかにして武器になったのか

著者は、本誌でも連載しているラーメンライターの井手隊長。全国のラーメンを食べ歩く一方で、『ラーメン一杯いくらが正解なのか』（ハヤカワ新書）など、価格や経済性といった切り口からラーメン業界を分析してきた人物だ。

本書では、「こってり」という一見ニッチにも思える価値を、どのようにして“唯一無二の武器”へと育ててきたのかを軸に、天下一品の歩みを整理している。流行や効率を追うのではなく、「ブレない軸」を持ち続けることの強さが浮かび上がる内容となっている。

再現性のある努力として描かれるブランドづくり

取材力に定評のある著者らしく、本書にはこれまであまり語られてこなかったエピソードも数多く盛り込まれている。一方で、成功を偶然やセンスだけで説明していない点も特徴的だ。天下一品の取り組みを「再現性のある努力」として捉え、ファンづくりやブランドの積み上げ方、現場での判断基準などを具体的に紹介している。飲食業に限らず、商品やサービスを長く愛される存在に育てたい人にとっても、示唆の多い内容といえそうだ。

章立ては、ブランド誕生の背景から、ファンとの関係性、組織や現場の考え方までを段階的に追う構成。単なる企業ストーリーにとどまらず、「なぜ支持され続けるのか」を言語化している点が、本書の読みどころとなっている。

ラーメン好きはもちろん、ビジネスやマーケティングの視点で読んでも学びのある一冊。天下一品という存在を、あらためて違う角度から見直すきっかけになりそうだ。

書籍概要

タイトル：天下一品 無限の熱狂が生まれる仕掛け

定価：1,760円（税込）

ISBN：978-4534062437

出版社 ‏ : ‎ 日本実業出版社

発売日：2026年1月23日

