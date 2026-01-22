鈍臭くて目が離せない。そんな愛嬌たっぷりの姿でたびたび話題になる、たぬき。今回注目を集めたのは、北海道札幌市にある「真駒内乗馬クラブ」の厩舎で目撃されたとあるワンシーンでした。

穴に詰まって身動き取れなくなったたぬきさん

どんくさ過ぎます😅

(@MJK20160808より引用)

ポストの主は「真駒内乗馬クラブ(札幌)〈@MJK20160808〉」さん。厩舎の扉にあけられた丸い穴に、たぬきさんがすっぽりとはまってしまう様子が映っています。

抜け出そうと、後ろ足で扉をキック、キック!!

一度は動きを止めて小休止するものの、諦めずに踏ん張り続け、ついに……スポン!!

丸い後頭部が現れ、ずんぐりとしたモフモフの体が穴から飛び出します。

フワフワのお尻と揺れる尻尾。必死な姿には申し訳ないですが、その一生懸命さと鈍臭さが重なって、とっても愛おしくなっちゃいますよね♪

投稿主さんは、穴に入る前や脱出後の様子もあわせて投稿しています。

この投稿は大きな反響を呼び、最初の投稿は6万件のリポスト、24万件のいいねを獲得(1月21日時点)。「かわいい…ぬける瞬間が愛しい…よかったね。ところで…なんで通れると思ったのさ」「ふわっふわのおしり→ポン! と抜けるところループで何度でも見てられます」「本人を思ったら可哀想ではあるんだけど後ろ脚で戸を蹴り蹴りしてる姿が可愛い」「この鈍臭さが愛おしい」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

それにしても、このたぬきさんはなぜ、この穴に入ろうとしたのでしょうか。投稿主の真駒内乗馬クラブ(札幌)さんに当時のお話をお聞きしました。

── こちらは野生のたぬきでしょうか? 乗馬クラブへはよく訪れるのでしょうか?

野生のたぬきです。毎日現れます。ここ数年、秋になると現れ冬の間過ごし、春になる頃には姿を消します。

── 撮影時のエピソードを改めてお聞かせいただけますか?

厩舎に行くと、中に入り込んでいたたぬきが私に気づき慌てて逃げようとして穴に突っ込んでしまったという状況になります。

毎日のように姿を見せているという、たぬきさん。穴から抜けたあとは、元気にその場を後にしたようですよ。鈍臭くても一生懸命な姿に、また心を掴まれてしまいましたね♪