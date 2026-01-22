ヤマハ発動機販売は、スーパースポーツモデル「YZF-Rシリーズ」5機種にヤマハ発動機創立70周年を記念した「70th Anniversary Edition」を設定し、1月30日から順次発売する。

■YZF-R1、YZF-R9、YZF-R7、YZF-R3、YZF-R25の全5機種

今回の「70th Anniversary Edition」は、1955年創立以来レースとともに歩んできたヤマハ発動機の歴史を表現するモデル。1964年、ヤマハ初の250cc世界チャンピオンマシンとなった「RD56」に施していた“白地に赤のライン"カウルのイメージに着想を得たグラフィックを採用している。

さらに、記念モデルにふさわしい特別装備として、乗車時に目に入るタンク天面には「70周年記念エンブレム」を、タンクサイドにはファクトリーチームの雰囲気を醸し出す「ゴールドのヤマハ音叉エンブレム」を配した。

これらの特別な意匠は、洗練されたRシリーズのデザインと融合し、特別なスタイルを演出している。











「70th Anniversary Edition」--上から、「YZF-R1」「YZF-R9」「YZF-R7」「YZF-R3」「YZF-R25」 ※画像はCG合成によるイメージで、国内モデルとカラーおよび仕様が一部異なる場合がある

国内向けの「70th Anniversary Edition」は、2026年モデルの「YZ250F」「YZ125」を含む全7機種での展開となる。なお、「YZF-R7 70th Anniversary Edition」および「YZF-R7」「YZF-R3」「YZF-R25」のスタンダードカラー2026年モデルは、2026年春以降の発売を予定している。