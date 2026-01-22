キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業コンテンツ部は、「MUZIK TIGER×マリオンクレープ」にて1月21日より新商品を販売する。

自由気ままに生きるトラに癒される「MUZIK TIGER（ムジークタイガー）」とマリオンクレープのコラボレーションが決定した。現在放送中の「MUZIK TIGER In the Forest」に登場する可愛らしいトフィーたちが、「アクリルステッカー」や「巾着」、「スチール缶マルチケース」などコラボならではの新作アイテムとして登場する。

同アイテムは、1月21日より全国のマリオンクレープ一部店舗およびオンラインにて販売開始する。さらに、愛らしいトラのキャラクター「トフィー」と、ムジークフォレストのかわいい仲間「ティフィー」「テフィー」をイメージした"コラボクレープ"も販売する。

開催情報 「MUZIK TIGER×マリオンクレープ」の開催日時は1月21日～2月4日。開催店舗はマリオンクレープ全国4店舗(渋谷モディ店・ルミネエスト新宿店・CUTE CUBE原宿店・WACCA池袋店)。

トフィークレープ

ティフィークレープ

テフィークレープ

コラボクレープは各1,000円。コラボクレープを1点ご購入ごとに、ノベルティステッカー(全3種)をランダムで1枚プレゼントする。コラボクレープ、ノベルティはなくなり次第終了。

販売価格は880円。ラインナップはトフィー、ティフィー、テフィー(全3種)。

ランチトートバッグ

販売価格は3,300円。

販売価格は1,650円。

販売価格は1,100円。

販売価格は1個 770円/1SET[6個入]4,620円。トレーディングタイプのため種類は選択不可。

Web販売は、Chugaionline(中外鉱業コンテンツ部ECサイト)にて行う。予約期間は1月21日10:00～2月4日23:59。2026年4月以降順次発送予定。

(C) MUZIK TIGER / DAEWON MEDIA / SHIN-EI. All rights reserved.