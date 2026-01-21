JR東海は、3月7日に開催する熱海駅スタートの「さわやかウォーキング」に合わせ、臨時列車の急行「駿河熱海」号を運転すると発表した。同日の午前に静岡発熱海行、午後に熱海発静岡行を設定し、373系3両編成(全車普通車指定席)で運転する。

急行「駿河熱海」号は、3月7日開催の「さわやかウォーキング」が熱海駅スタートとなることを受け、多くの人が参加できるよう臨時列車として運転。上り列車の清水駅から熱海駅まで車内企画を用意し、「熱海梅園」のプレゼント引換券と「ラスカ熱海」割引券(100円相当分)を配付するほか、甘酒・饅頭・サザエつぼ焼きのプレゼント(各1点)、JR東日本の熱海駅社員によるおもてなし車内放送、熱海市の観光情報など案内展示を予定している。

下り列車は静岡駅8時31分発・清水駅8時41分発・熱海駅9時41分着、上り列車は熱海駅15時47分発・清水駅17時4分着・静岡駅17時16分着で運転。乗車する際、乗車券の他に急行券・指定席券(1,290円)が必要となる。2月7日10時からJR線のおもな駅と旅行会社で販売するが、急行券・指定席券は静岡駅および清水駅から熱海駅までのみの販売とされ、静岡駅から清水駅までの販売は行わない。なお、定期券の使用も不可とされている。