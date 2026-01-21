フィギュアスケーターの安藤美姫と高橋成美が、21日にABCテレビで放送されるトーク番組『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10～24:17)に出演する。

かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。21日の放送では、女性初の4回転ジャンプを成功させた安藤と、フィギュアスケートペア五輪元日本代表の高橋が登場し、フィギュアスケートの知られざる実情や、羽生結弦、浅田真央らとの交流など様々な余談を語る。

「絶対に余談を語りたくなるフィギュアレジェンド相関図」では、安藤と高橋が交流のあるフィギュアスケート選手についてトークを展開。

高橋が「神」と崇め、安藤が「謎」というのが羽生。「羽生は小学生の時から明らかにオーラがあった」と話す高橋は、「平昌でオリンピック2連覇した時からは、もう神としか思えなくて」と印象を明かす。

さらに浅田について、安藤は「幼なじみ」、高橋は「恋バナ相手」と表現。「小さい頃、最初に習い始めた先生が浅田と同じだった」という安藤は、自分は特にスケートをしたかった訳ではなく、ただうまくなるためにやっていたと回顧。中学生の時に初めて4回転ジャンプが成功した時の驚きのエピソードを明かす。

一方、高橋は自身が小学5年生の時、小学6年生の浅田を見て、「天才過ぎて息を飲みました」と述懐。今は唯一恋愛相談をする相手が浅田だそうで、最近も結婚について相談したところ、腑に落ちるアドバイスが貰えたと話す。