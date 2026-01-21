お笑い芸人の明石家さんまが17日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。1日に81歳で亡くなったフリーアナウンサーの久米宏さんを追悼した。

明石家さんま

「タモリさん、久米さんとゴルフを何回か周った」

「昨年からずっと、私が尊敬したり、自分の青春であった人たちが亡くなられて。今回は、久米宏さんが亡くなられた」と寂しげに語ったさんま。久米さんとは一緒にゴルフをしたことがあるそうで、「タモリさん、俺、久米さんで、ゴルフを何回か周ってるんですよ」と懐かしそうに回顧。さらに、「髪型が似てる」という理由で、久米さんのことを“フォレスト・ガンプ”と呼んでいたと明かし、「それを久米さんがいつまでも、“僕のことをフォレスト・ガンプって呼んでたな”って」としみじみ振り返った。

また、さんまは、「久米さんが本当にすごいのは、『TVスクランブル』。横山やすし師匠を、あれだけうまく転がせんのは、東京のMCではおそらく久米宏さんだけ」と熱弁。久米さんから聞いた話として、「ディレクターが“お酒飲むのをやめてください”って注意しはったんです。でも、久米さんが、“やすし師匠は飲ませて。コメントは僕が何とかしますから”って」と話し、「酔ってるやすし師匠を、わざと自由にさせておいて。番組中にフォローしていく。“すみません。不適切な言葉がありました”って。それが多分、久米さんの狙いやったと思う」と感嘆した。

「俺も好きな番組だったんで。やすし師匠を、きよし師匠じゃなく、大阪MCじゃなく、久米宏っていう東京のMCが。見事に手のひらで転がしていたのが、とんでもなくすごい。本人にも、それは伝えたことはあると思う」と続けたさんまは、「それだけすごい人で、なんか器のデカさを感じたり……」としんみり。「そういういろいろなものを教えてくれた人たちが。まあ、俺たちがそれぐらいの歳になったのかな。俺たちの青春の人たちが、次々に亡くなっていかれるんで。そういう年代なんですけども、なんかもうすごく寂しく感じますよね」と声を落とした。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。