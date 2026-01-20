くふうカンパニーが運営するチラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」は、全国の「くふう トクバイ」ユーザーおよび「くふう Zaim」ユーザー10,235人を対象に、「コストコでの買い物について」のアンケートを実施した。本調査は、2026年1月9日から13日にかけて、インターネット調査によって行われたもの。

7割がコストコに興味あり 会員は約4割

「コストコに興味がある」と回答した人は70.7%となり、「とても興味がある」が34.3%、「やや興味がある」が36.4%だった。興味がある理由では「他の店で取り扱っていない商品がある」(55.4%)、「大容量でコスパがよい」(52.8%)、「オリジナル商品が魅力的」(48.1%)が上位となった。

興味がある人のうち、実際にコストコへ行ったことがある人は76.3%。現在会員である人は39.6%と約4割にとどまった。

人気商品1位は「寿司」 デリカと日用品が支持集める

好きな商品、購入してみたい商品では「寿司」が35.4%で1位となった。デリカ商品やベーカリー、簡便調理品に加え、日用品など幅広いカテゴリの商品が支持を集めている。

「もっとこうだったらいいのに」と感じている点では、「会費がもっと安い」(58.8%)、「会員にならなくても購入できる」(53.8%)が上位となった。また「店舗数が増える」(44.2%)、「アクセスがよい場所にある」(25.4%)といった利便性への要望や、「商品の容量が少ない」(31.4%)といった買いやすさへの声も見られた。

注目集まるコストコ再販店 知らなかった人の6割超が「行きたい」

こうした中、注目を集めているのが、事業者がコストコから仕入れた商品を販売する「コストコ再販店」だ。コストコ再販店について「知っている」と回答した人は63.7%。そのうち、実際に利用したことがある人は44.4%だった。

一方、再販店を知らなかった人にサービス内容を説明したところ、65.1%が「行きたい」と回答。未認知層においても高い関心が示される結果となった。

会員登録不要で購入できる点や、小容量で商品を試せる点などが支持を集める要因となり、コストコ再販店は今後さらに存在感を高めていく可能性がある。