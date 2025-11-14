三養ジャパンは、人気のブルダックシリーズより「カルボナーラブルダック炒め麺 BIG」と「クリームカルボナーラブルダック炒め麺 BIG」の2つの商品を、全国のコストコ9つの倉庫店にて順次ロードショー形式にて販売する。初回は、11月17日～23日にコストコ幕張倉庫店にて特別販売を実施。

K-SPICYの代表ブランドとして成長を続けている、「ブルダック」シリーズ。日本国内ではカルボ、オリジナル、クリームカルボ、チーズ、クアトロチーズ、ジャジャン、ヤンニョムチキン味、ロゼの合計8種類のフレーバーを展開している。

カルボナーラブルダック炒め麺 BIG

今回、コストコにてロードショー形式で販売する「カルボナーラブルダック炒め麺 BIG」は、旨辛なブルダックソースと濃厚クリーミーなホワイトソース粉末のコンビネーションが特徴。もちもち太麺の食感を楽しめる商品。

クリームカルボナーラブルダック炒め麺 BIG

「クリームカルボナーラブルダック炒め麺 BIG」は、日本の消費者に向けて開発されたブルダックシリーズの中で最もクリーミーでマイルドな味わいが特徴。カルボナーラよりまろやかな味わいのため、ブルダック入門者にもおすすめの商品。

なお、今回のロードショーの開催スケジュールは下記の通り。