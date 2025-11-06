Uber Eats Japanは11月6日、 「Uber Eats トレンドランキング 2025」を発表した。同ランキングは2024年10月1日～2025年9月30日のUber Eatsでの注文データをもとに作成された。

年間トレンド「麻辣湯」がブームに

年間トレンド

今年のUber Eats上半期トレンドランキングで1位に輝いた「麻辣湯(マーラータン)」は、年間を通しても1日あたりの注文数・年間注文数ともにトップとなった。具材や辛さを自由に選べる高いカスタマイズ性に加え、低カロリーで野菜や食物繊維を豊富に摂れるヘルシーさが特徴、美容・健康志向の高いユーザー層から継続的に支持を集めている。また、デリバリーでも自分好みに調整できる点が人気を後押しし、店頭で並ばず「お店の味をそのまま自宅で楽しめるメニュー」として定着した。多くのユーザーが、自分だけの一杯をデリバリーで楽しむ新しいスタイルを取り入れている。

花束やチョコレート、スイーツなど「誰かに気持ちを届けるデリバリー」という新しい利用シーンも広がりを見せている。中でも「花束」は、母の日を中心に5月に注文件数がピークを記録し、Uber Eatsが、単なる"自分の食事"にとどまらず、記念日や日常の感謝を届ける手段として利用が拡大している。

コストコ部門ランキング

コストコ部門ランキング

Uber Eatsでは、コストコのメンバーシップ非会員でも、人気の商品を手軽に注文できる。ホームパーティーにぴったりな“シェアフード”が上位にランクイン。ロティサリーチキン、シュリンプカクテル、サーモン握り、ハイローラー(BLT)など、そのままテーブルに並べられる華やかなメニューが人気を集めまた。手軽に「華やかなパーティーシーン」を演出できる点が、多くのユーザーに支持されている。

また、たまご(20個)、ミルク、きゅうり、バナナ、ディナーロールなど、日常の食卓に欠かせないベーシック食材も上位にランクイン。これにより、コストコがパーティーシーンだけでなく、週末のまとめ買いや毎日のストック需要を支える存在としても利用されていることが読み取れる。

食品・日用品部門ランキング

食品・日用品部門ランキングでは、「天然水」、「牛乳」、「納豆」、「もやし」、「卵」、「きゅうり」、「えのき」など、日常の食卓や冷蔵庫に常備される食材が多くランクイン。 「今必要」「今晩使いたい」「明日の朝に欲しい」といった、「すぐに手に入れたい」ニーズが強く表れている。

また、20品中7品がペットボトル飲料カテゴリーで、天然水や緑茶、コーラなどが上位を占めた。コンビニでの買い物感覚でデリバリーを活用しながら、重い・かさばるといった運搬の負担をデリバリーで解消したいという生活者心理が反映されている。

さらに、「じゃがりこ」「堅あげポテト」「スーパーカップ」など、スナックやアイスといった気軽なご褒美系商品も人気を集めた。 Uber Eatsが「今欲しいものを、今すぐに」届ける手段として、日常のちょっとした満足やリフレッシュの瞬間にも寄り添っていることがうかがえる。

ドラッグストア部門ランキング

ドラッグストア部門ランキング

体調管理や急な不調時に頼れる存在としてのUber Eatsの利用拡大が見られた。上位には、ポカリスエット、ゼリー飲料、経口補水液、冷却シートなど、季節的な暑さ対策や風邪・体調不良時のニーズに対応する商品が多くランクイン。特に、解熱鎮痛薬が上位に入っている点からも、体調を崩した際に「外出せずに必要なものをすぐに手に入れたい」という生活者心理が強く反映されている。

さらに、トイレットペーパーやティッシュペーパーなど、かさばる日用品も上位にランクイン。 Uber Eatsが「食」にとどまらず、日常の緊急対応や即時ニーズを支えるインフラ的な役割を果たしていることがうかがえる。

料理部門ランキング

料理部門ランキング

料理部門のランキングでは、外食チェーン店の顔とも言える、「ハンバーガー」、「牛丼」、「ピザ」、「唐揚げ」といったメニューがランクインし、Uber Eatsが「特別な外食」ではなく、「いつもの食事を頼む生活インフラ」として定着していることが分かる。

また、ランキング上位10品のすべてが、「一品で満腹・完結できるメニュー」であり、調理の手間がなく、しっかり食べられるものが圧倒的に選ばれる傾向にある。

さらに、「和・洋・中」がバランスよく並び、特定のカテゴリーに偏らず、「日替わり的な気分で選べる」食の多様性が、Uber Eats利用の広がりを支えている。

デザート部門ランキング

デザート部門ランキング

デザート部門では、上位の多くをコンビニ定番のアイスクリームが占める結果となった。「特別なスイーツ」よりも「気軽に楽しめる小さなご褒美」が選ばれており、Uber Eatsを通じてコンビニスイーツを自宅で楽しむスタイルが定着していることがうかがえる。

また、「パンケーキ・ホットケーキ」や「チーズケーキ」などのカフェ系スイーツも人気を集めている。自宅で「家カフェ体験」を楽しむ手段として利用されており、外出せずに特別感を味わいたいというニーズが根強いことが分かる。

さらに、「三角チョコパイ おいもとキャラメル(マクドナルド)」のような期間限定スイーツやSNSで話題を集めた商品が上位にランクイン。 「新作スイーツを試したい」というトレンド消費層にUber Eatsが活用されていることが明らかになった。

中小規模飲食店部門ランキング

中小規模飲食店部門ランキング

20店舗未満のチェーン店を含む中小規模飲食店部門では、「麻辣湯(マーラータン)」「ケバブ丼」「まぜそば」など、専門性の高いメニューが上位にランクイン。 大手チェーンにはない尖った個性や、地域密着の味が評価されているようだ。中小・個人店ならではのこだわりや独自の味づくりが「食の冒険心」を刺激し、日常に新しい食体験をもたらしている。

特に、注目を集めている「麻辣湯(マーラータン)」や「ケバブ丼」など、スパイス・エスニック系メニューが上位を占めている。こうした「世界の味」は、自宅で再現しようとすると専用の調味料や食材が必要になるため、デリバリーを通じて気軽に本格的な味を楽しむスタイルが広がっていることがうかがえる。

同サービスが、「外食の特別感」と「自宅での手軽さ」をつなぐ存在として、中小規模店の魅力を後押ししていることを示す結果となった。