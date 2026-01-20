レインズインターナショナルが展開する「牛角」は1月29日、6,000円分使える割引券を含む「肉の日福袋」(5,500円)を牛角・牛角食べ放題専門店の一部店舗で発売する。

割引券は、総額6,000円分を複数回に分けて利用でき、普段の外食シーンで使いやすい点が特長。利用可能期間は、(1)2026年3月1日～2026年5月15日、(2)2026年5月16日～2026年7月31日で、2,000円(税込)につき1枚使用できる。

「オリジナルキャンバストートバッグ」は、丈夫な帆布生地とマチのある設計により収納力を確保し、日常の買い物やサブバッグなど幅広いシーンで活用できる。ファッションを選ばないシンプルなデザインで、男女問わず使いやすい点にも配慮した。

オリジナルキャンバストートバッグ

「牛角トング」は焼肉店としての使いやすさを追求したオリジナル品。肉を挟む部分がテーブルに触れない構造で、衛生面にも配慮している。独自の"くびれ形状"により食材をしっかり掴みやすいのが特長。軽い力で開閉できるため、焼肉だけでなく盛り付けなどの細かな作業にも使いやすい仕様としている。

牛角トング

福袋の販売は2026年1月29日～なくなり次第終了となる。販売店舗は福袋専用ページで確認を。