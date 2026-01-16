レインズインターナショナルが展開する「牛角」は1月21日から、女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「星街すいせい」とのコラボを実施する。

星街すいせいは、歌とアイドルをこよなく愛するバーチャルアイドル。YouTubeチャンネル登録者は280万人を超え、2024年3月にリリースした楽曲「ビビデバ」がスマッシュヒットを記録。2024年11月～2025年2月には全国3都市を回るライブツアーと日本武道館でのソロライブを成功させており、Kアリーナ横浜でのソロライブ「"SuperNova: REBOOT"」公演を控えている。

今回コラボは、1月21日～2月23日まで実施する。ライブのテーマ「再起動」に則り、2023年に実施したコラボの際に好評だったイラストが別のグッズで再登場。限定セットメニューや、2023年のキャンペーン描き下ろしイラストを使用したオリジナルノベルティなどが登場する。

オリジナルピック&ステッカー付き限定セット

「星街すいせいセレクト盛り」(1,958円)が登場する。焼肉が大好きなすいせいのお気に入りメニューとして、30日間熟成の旨味と柔らかさを堪能できる「牛角上ハラミ」、甘い脂が楽しめる「豚カルビ」、ぷりっぷりな食感が楽しめる「ぼんちり」の3種を一皿に盛り合わせた。オリジナルデザインのピックを添えて提供する。さらに、オリジナルデザインのステッカー(全3種)をランダムで1枚プレゼントする。各店景品がなくなり次第終了となる。

オリジナルムービーや待ち受け画像がもらえる

今回のコラボ限定で、牛角公式アプリにて「星街すいせいポイント」が登場する。キャンペーン期間中に牛角へ来店し、会計時にアプリをレジで提示すると、会計金額(税込)の2%分が星街すいせいポイントとして付与される。

コラボ限定メニュー以外の注文でも対象となるため、いつもの焼肉を楽しみながらポイントが貯まる。貯まったポイントはオリジナルデジタルアイテムと交換できる。

20ポイントで交換できる特典として、"SuperNova: REBOOT"のキービジュアルを使用したオリジナルデジタル待ち受け画像を用意する。

オリジナルデジタル待ち受け画像

40ポイントで「オリジナルボイスドラマ」と交換できる。ライブ直前に牛角で焼肉を食べていた星街すいせいが星詠みのオフ会に遭遇するという、コラボ限定のオリジナルストーリー。

80ポイントで「オリジナルムービー」と交換できる。2023年実施のキャンペーンで収録したボイスをコミック風ムービー化して"再起動"する。

オリジナルムービー

ポイント付与期間は2026年1月21日～2月23日の営業終了まで。アイテムの交換は2月25日23:59までとなる。

公式Xにてフォロー&リポストキャンペーン

牛角公式Xのアカウントをフォローし、キャンペーンポストをリポストすると、抽選で各10名、合計20名に星街すいせいライブグッズや牛角デジタル食事券が当たる。ライブグッズ(10名)の応募期間は2026年1月21日～1月27日。牛角デジタル食事券10,000円分(10名)の応募期間は2026年2月17日～2月23日までとなる。