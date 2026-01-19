レインズインターナショナルが展開する「牛角」は1月21日より、「焼肉酒場セット」(2,178円)を平日限定のグランドメニューとして導入する。

「焼肉を食事だけでなく、飲みの場として楽しむ」という近年のトレンドを受け、昨年11月に期間限定で販売した同メニューは、想定の約1.4倍となる注文人数を記録。また、「2時間飲み放題」における飲料の注文数は1人あたり平均6杯となり、焼肉を"お酒のアテ"として楽しむ利用実態が見られた。

これらの注文実績を単品メニュー価格に換算すると、1人あたりの平均単価は約5,300円(税別)相当となり、1,980円(税別)の同セットを利用することで平均3,000円以上お得に楽しむことができる。こうした満足度とコストパフォーマンスへの評価を受け、平日限定のグランドメニューとして販売することを決定した。

同セットは、「定番焼肉盛り」と「ホルモン盛り(黒MIX or 白MIX)」による全6種の焼肉に、「2時間の飲み放題」と「枝豆食べ放題」を組み合わせた内容で、肉の総量は約200グラムとなる。

定番焼肉盛りはジューシーカルビ、牛ハラミ、豚カルビの3種。ホルモン盛りは、シマチョウ、豚ハラミ、ぼんちりの3種類となる。ホルモンの味付けは、塩だれ&にんにくの香りの「白MIX」、特製醤油ダレ&黒煎り七味を合わせた「黒MIX」から選択できる。

定番焼肉盛り/選べるホルモン盛り(白MIX or 黒MIX)

なお、以下の店舗では焼肉酒場を提供していない。