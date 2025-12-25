牛角カルビ、牛角上カルビ、牛タン塩、牛角アイス……などなど、数々の人気メニューを抱える牛角だが、実は「ごまねぎ塩ラーメン」にも根強いファンがいることをご存知だろうか。そのごまねぎ塩ラーメンが今年10月、「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」(レギュラー748円、ハーフ495円)へとリニューアルを果たしたわけだが、これが相変わらずウマいのなんのって……。

ということで今回は改めて「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」の魅力をお伝えするとともに、その無限大のアレンジレシピをご紹介! 先にお伝えしておくが、「やっぱりバター&にんにくは合う」!

アレンジの可能性、無限大! 「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」を実食

人気焼肉チェーン「牛角」。フェアメニューや食べ放題メニューも充実するなかで、負けじと存在感を放ち続けているのが、提供開始から一貫して味を守り続けているという「ごまねぎ塩ラーメン」だ。

そのごまねぎ塩ラーメンをさらにブラッシュアップしたものがこちら。

「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」である。いや〜、相変わらずウマそうだな……。

これまでも「ごまねぎ塩ラーメン」が「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」になったり、やっぱり「ごまねぎ塩ラーメン」に戻したりと試行錯誤を重ねてきた歴史はあるが、味は基本的にそのまま。器が石鍋に変更されたのが唯一にして最大の特徴だ。もちろん、すり鉢に盛られた大量のごまも健在である。

このたび、石鍋にチェンジしたことで……

石鍋で提供

もうアッツアツよ! 見て、この湯気。最近はめっきり寒くなってきたし、こういうのは本当に気分が上がるよね〜。

ごまを投入

すり潰したごまを遠慮なく投入して……

完成〜! 具材はガチでごま&ねぎだけなのに、ビジュアルもめちゃくちゃいいんだよな〜。シンプルだからこそ、この大量のごまが特別感を演出しているのかも。まぁとにかく、まずはひと口いただきましょう〜! ズルズルッ……。

麺を箸でつかんでみる

ああぁぁぁ……何度食べても最高〜!! めちゃくちゃ熱いけど、そのぶん香りも強烈でめちゃウマい! テールベースの塩スープはスッキリ&サッパリしているのに、出汁の取り方が良いのか、めっちゃ濃厚! 旨味が凝縮されていて、ごまの香しい風味もとことん効いている。マジでパンチあるわ〜。このラーメンだけを食べに牛角を訪れるお客さんもいるらしいけど、その気持ち、よ〜くわかる。柔らかめの麺の食感も含め、ヤミツキになるウマさがあるんだよな〜。

ということで、ここからはアレンジ方法をご紹介! 牛角の"中の人"に「お客さんたちから人気のレシピ」を教えてもらったぞ〜!

【おすすめアレンジその1】おろしニンニクをブチ込む!

まずはこちら、「おろしニンニク」を入れるというストレートなアレンジ。店員さんに言えば無料でもらうことができ、主には焼肉のタレに溶かして使う人が多いと思われる。が、実はこれ、牛角のラーメンやスープなんかに入れてもめちゃウマいらしい。

ということでさっそく小皿に取り分けた「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」にトッピング! ちょっと入れすぎたか……!? まぁいい。帰りにフリスクでも買っていこう。それではさっそく、いただきます!

ウッッッッッマッッッッッ!!!!!! やはり麺の量に対し、明らかにおろしニンニクを入れすぎてしまった感は否めないが、そんなのどうでもいいくらいめちゃくちゃウマい! おろしニンニクの風味は超フレッシュで爽快。破壊力抜群でガツンとくる。キレのあるスープがキュッと引き締まった感じもして、めちゃくちゃ好相性だ。

麺、スープ、ねぎ、ごまというシンプルな構成だからこそ、おろしニンニクという一撃がくっきり鮮やかに生きるのかもしれない。電車で隣に乗る人には申し訳ないが最強、いや最凶に美味しい!

【おすすめアレンジその2】「ガーリックバター」を流し込む!

どうやら牛角では、食べ放題コースで注文できる「ガリバタカルビ」などに付いてくる「ガーリックバター」の残りをラーメンに入れるお客さんがいるらしい。なるほど……。日本人はカレーでもラーメンでも、すぐ異国料理をアレンジしてすぐに日本風にしてしまう癖があるが、どうやらそのアレンジ癖は市井の人々にまで根付いているらしい。ガリバタとごまねぎ塩ラーメンなんて、絶対にウマいじゃん……。

というわけで、まずはガリバタを加熱。いい感じに火が通ったタイミングで……

ガリバタを容赦なく流し込む! すでにめちゃくちゃいい香りなんですけど〜!

う……美しい……。チャーシューも海苔もないのにここまで優美な姿を誇るなど、にわかには信じがたい……。

いざ食べてみると……うわうわうわッ、やっぱり激ウマやんけッッッッッ!!!!! バターの濃厚&まろやかなコクがたまらんッ!!!! 塩系のラーメンにはやっぱりバターが特に合う!

ニンニクの風味も効いているが、先程のおろしニンニクと違って生ではなく、加熱しているので比較的マイルド。スープ自体の深みがさらに増した感じだ。この「ガリバタごまねぎ塩ラーメン」はマジで味わわないと損!

【おすすめアレンジその3】コーンバターをぶっかける!

ラストはこちら! 七輪おつまみの人気メニュー「コーンバター」(319円)だ。いやいや、これはもう食べなくてもわかるわ! 絶対にウマいじゃん! 北海道の塩バターコーンラーメンの感じからして、不味くなるはずがないっしょ!

「コーンバター」が加熱できたら、食べ放題メニューにある「ねぎ塩ラーメン」(ハーフサイズ)に……

「これでもか!」と入れまくる! うわ〜、贅沢ゥ〜! どちらも食べ放題にあるメニューだから、実質無料みたいなもんでしょ(絶対違う)。

で、そのお味のほうは……

スープの様子

悪魔的……!!!! 尋常じゃないほど合う! コーンの甘みとバターの風味が、旨味の凝縮した塩スープと完璧にマリアージュ。「塩バターコーンラーメン」という、その響きだけで人々を魅了する絶対的メニューが、今ここに完璧なかたちで存在している。もう次から食べ放題でも肉を注文せず、このラーメンに全振りしてもいいかも。元が取れるかどうかより、これだけで腹を満たしてみたい……。

韓国海苔をスープにビッタビタに浸した様子

ほかにも、韓国海苔をスープにビッタビタに浸して食べたり、溶き卵をかけて食べたりするなど、いろんなアレンジラーメンが楽しまれているようだ。お店の混雑次第だが、店員さんにお願いすれば、提供前に「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」の上に溶き卵をかけて、卵とじにして出してくれる可能性もワンチャンあるようだ。それも間違いなくウマいだろうな〜。

シンプルだからこそ、アレンジの幅は無限大。牛角の大人気メニュー「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」。ぜひ自分なりのアレンジを試し、ベストなレシピを探し出してみてほしい。