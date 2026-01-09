群馬県の草津温泉にある動物園では、アルマジロのむっちゃんが日課にしているお散歩を楽しむ姿を観ることができるのですが、やっぱりアルマジロもお正月はのんびりしていたいようで……

年始はしばらくお散歩もお休みして、のんびりと過ごしているアルマジロのむっちゃん💤

(@nettaiken932より引用)

年末年始は混雑が予想されることもあって、しばらくの間、お散歩タイムをお休みしてのんびり過ごすことにしたアルマジロのむっちゃん。小さなお耳と、とろ～んと眠そうなお目目が可愛いですね。

おっとり大人しく臆病な性格だというアルマジロ。1日に16時間以上寝ることもあるほどののんびり屋さんなのだとか。お散歩に出なくていい期間中、地面にぺたーんと伏せたまま舌を出したり、鼻をぴくぴくさせたり、あくびをしたり……。

この姿に、SNSでは「かわいい」「お鼻ピクピクが可愛い」「あくび!あくびするんだ〜。ちょっと驚き」「結構毛が生えてるんですね〜。知らなかったです」といった声が。敵がくると、戦うより「丸まってやりすごす」というアルマジロ。硬い鎧のような体が印象的だったのですが、意外と毛が多い。しかも長い!!

またお散歩タイムがはじまったら、間近で観察してみたいですね。