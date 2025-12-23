どう頑張っても、電車の中や授業中にうとうとしてしまうことってありますよね。山口県の周南市徳山動物園でも、シロフクロウさんが睡魔に勝てず……

お昼寝中でした。

(@TOKUYAMA_ZOOより引用)

このお手本のような寝顔、最高じゃないですか!? ちょっと斜めに傾いているところが、また可愛い。

この姿に、「かわいい♡ 一緒にお昼寝したい…」「なんてお茶目な寝顔見せてくれるんだろう」「猛禽類なのにこんなにかわいいって奇跡だと思う」「うっわぁ。ぬいぐるみかと思った!」「上司の長い話を聞いてる時にこんな顔してやりたいw」といった声が多数寄せられたほか、「神々しい」「観音様のような表情」「拝みたい」という声も。神聖な“白い”フクロウが、何かを悟ったかのような表情をしていたら、つい拝みたくもなっちゃいますよね(笑)。

そんな尊さ全開のお昼寝姿に、多くの人が癒された今回の投稿。疲れているときこそ、動物園に足を運んでみてはいかがでしょうか?