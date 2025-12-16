和歌山アドベンチャーワールドから、4頭のジャイアントパンダが中国に帰国してから約半年。パンダが暮らしていた「ブリーディングセンター」には今、レッサーパンダが棲んでいるのですが、その愛くるしい仕草がSNSで話題となっています。

スタッフさんがカメラを向けると……

綺麗な二度見、からの♡

(@aws_officialより引用)

なんですか、この愛らしさ。一瞬左の方に行きかけて、カメラを二度見。テクテク寄ってくると……お鼻のドアップ。最後にチュッてしているようにも見えて、一瞬でハートを鷲掴みにされてしまいました!

この動画が公開されると、「こっちにキタキタ〜可愛い!」「お手手を止めて近寄ってくる感じがすごく愛くるしいです。のそのそ動く感じもとってもかわいい!」「近い近い近いちかいーっ♡」「かわい〜♡ 明日からまた月曜日、頑張れそうです」といった声が。みなさん、メロメロですね。

実は、レッサーパンダは夜行性。おっとりした性格で、昼間は木の上や岩陰でお昼寝していることも多いとか。こんなにキュートな姿が見られたら、超ラッキーかも!? ぜひ、会いにいってみてくださいね。