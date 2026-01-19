バンダイは、2026年2月15日から放送開始予定の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の玩具に関連して、早期購入キャンペーンを2月14日からスタートする。同キャンペーンでは、対象商品を購入すると、ギャバン・インフィニティが描かれたスペシャルデザインの限定リングをプレゼント。

特典のプレゼントは、2026年2月14日より全国の玩具取り扱い店舗で実施。対象の期間以降(2026年2月14日～)に、対象商品の中からひとつ購入すると「センタイリング スペシャルコラボver.」をプレゼントする。複数購入した場合も、「ひとり1個」で、景品がなくなり次第終了。

センタイリング スペシャルコラボver.

「センタイリング スペシャルコラボver.」は、ギャバン・インフィニティが​​描かれたスペシャルデザインのセンタイリング。回転すると絵柄が​チェンジする仕様になっており、別売りのDXテガソードにセットすると、特別なサウンド・特別な発光が楽しめる。

対象商品 ：

「DXギャバリオントリガー」(予約受付中：2026年2月14日（土）発売予定）

「DXギャバリオントリガー超なりきりセット」(予約受付中：2026年2月14日（土）発売予定）

「DXギャバリオントリガー＆ギャバリオンセイバーセット」(Amazon限定：予約受付中）

DXギャバリオントリガー＆ギャバリオンセイバーセットには「Amazon.co.jp限定 アウタースリーブ」も付属する。

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』とは

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、2026年2月15日毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送開始の作品。かつて放送され人気を博した『宇宙刑事ギャバン』(1982～1983年)の革新性を受け継ぎつつ、最新の映像表現と演出手法により世界観をゼロから構築した、まったく新しいストーリー。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映