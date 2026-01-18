“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】の第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』(テレビ朝日系 2月15日スタート)の「超制作発表」が1月18日に開催され、ギャバン・ブシドー役・赤羽流河、天羽琉唯役・入山杏奈ら多元地球《Λ8018》の銀河連邦警察メンバーが明らかになった。

別の宇宙《Λ8018》にいる宇宙刑事、ギャバン・ブシドー役は赤羽流河!

ギャバン・インフィニティのいる宇宙とは別次元にある《多元地球 Λ8018(ラムダ ハチマルヒトハチ)》と呼ばれるところにも《銀河連邦警察》があり、別のギャバンが活躍する。

銀色のコンバットスーツのギャバン・ブシドーに蒸着する治安維持本部 特装部隊・隊長の哀哭院刹那(あいこくいん・せつな)を演じる赤羽流河(あかはね・りゅうが)は、「なかなかオーディションに受からない時期が続いていたので、実際に蒸着したときには、小さい頃にテレビで見ていたシーンを僕が実際にやることになるとは…と感慨深かった」としみじみ。「責任をもって自分らしく、皆さんのヒーローになっていきたい」と熱く語った。

刹那の上司で治安維持本部の本部長を務める天羽琉唯(あもう・るい)を演じる入山杏奈(いりやま・あんな)は、「琉唯はしっかりしているんですが、私自身はそんなことはなくて(笑)。でも冷静な部分は重なる部分かもしれない」と役を分析した。

入山を「姉さん」と呼び、「頼れるお姉さん」と語る赤羽だが、刹那と琉唯もまさに強い信頼関係で結ばれているとのこと。

ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那(あいこくいん・せつな)(演・赤羽流河)

多元地球Λ8018の「宇宙刑事ギャバン」。哀しみのエモルギーで蒸着する。この次元の「ギャバン」は治安維持本部 特装部隊の隊長。士道を重んじる寡黙な戦士。実は、戦争用に作られた人造人間で、傷を自動修復する機能を持ち、数千年生きている。長年さまざまな星を渡り歩くうちに、人間の「感情」に興味を持ち、表情管理を習得するが、そもそも涙を流す機能は備わっていないため、泣くことができない。「泣く」という行為に憧れを持っている。二刀流で戦う剣士。

赤羽流河 コメント

刹那が蒸着するブシドーの色はシルバーなんです。なじみのある方もいらっしゃると思うのですが、ボディーの部分がデジタルチックで令和にふさわしいデザインなので、皆さんにも受け入れていただけるんじゃないかとワクワクしています。

なかなかオーディションに受からない時期が続いていたので、実際に蒸着したときには、小さい頃にテレビで見ていたシーンを実際にやることになるとは…と感慨深く、率直にうれしかったです。責任をもって自分らしく胸を張って演じ、皆さんのヒーローになっていけるよう頑張ります。

天羽琉唯(あもう・るい)(演・入山杏奈)

多元地球Λ8018の治安維持本部長。刹那の上司にあたる女性。冷静で肝がすわった“シゴデキ上司”で、刹那のことをとても信頼している。実は、はるか昔に刹那に名前を与えてくれた異星の女性とそっくりなのだが、琉唯はまだそのことを知らない。

入山杏奈 コメント

私はよく、「しっかりしてそうに見える」と言われるんですが、実はそんなことないんです(笑)。でも冷静な部分は常にあると思っていて、そこは琉唯と重なる部分だと思います。

私も蒸着してみたいと思っていて、台本を楽しみにしているんですが、今のところそういうシーンはなくて(笑)。琉唯は今後蒸着できるのか、できないのか…楽しみにしていてください!

新番組『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、2026年2月15日よりテレビ朝日系24局にて毎週日曜午前9：30～10：00放送。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映