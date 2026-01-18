“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】の第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』(テレビ朝日系 2月15日スタート)の「超制作発表」が1月18日に開催され、豪華声優陣の解禁、ならびに超重要キャラ・謎多き怜慈の上司カレル・コム・ウィギレス役・平岡祐太が明らかになった。

豪華声優陣を一挙解禁!

銀河連邦警察 捜査一課のエリート・和仁淵力哉の相棒で異星人捜査官・パトランの声を担当するのは、東映特撮作品初参戦の子安武人(こやす・たけひと)。

また川澄綾子(かわすみ・あやこ)が、ナレーションと劇中に登場するエモルギアたちの声を担当、拳銃型エモルギア発動アイテム・ギャバリオントリガーや、銀河連邦警察のスペースシップ・コスモギャバリオンのシステムボイスを関俊彦(せき・としひこ)が担当する。しかも関にはさらに重要な役割があるとのこと。

超重要キャラ・謎多き怜慈の上司に平岡祐太!

そして、本作には超重要なキャラクターも登場する。ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈たちのよき理解者で、ひそかに資料課をバックアップする謎多き上司。銀河連邦警察 地球支部 保安局長、カレル・コム・ウィギレスを平岡祐太(ひらおか・ゆうた)が演じる。はたして、カレルの正体は…!?

新番組『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、2026年2月15日よりテレビ朝日系24局にて毎週日曜午前9：30～10：00放送。

