1月も後半戦。受験生の皆さんの中には、いよいよこれからが正念場という方も多いかもしれません。勉強のお供にスイーツを味わいながらラストスパートをかけている、という人もいるのではないでしょうか。

2026年1月の新作5品まとめ(1月20日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで1月20日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年1月のスイーツ新商品まとめ

特大サイズのとろける食感のプリン、濃厚チョコソース入りのフォンダンショコラ、カスタードをサンドしたシフォンケーキ、6層で仕立てた濃厚なオペラケーキ、生クリーム入りホイップといちごジャムを包んだ2個入ワッフルなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「大きな窯出しとろけるプリン」(398円)

価格 : 398円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「窯出しとろけるプリン」の2倍以上の大きさのプリン。北海道産生クリームや北海道牛乳などを加えたミルク感と、たまごの旨みと、コクのあるカラメルとを味わう、とろける食感のプリンです。

「フォンダンショコラ」(278円)

価格 : 278円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

温めてもおいしい仕立てのチョコスイーツ。しっとり焼き上げたショコラ生地の中にとろーり濃厚チョコソースが入っています。

「くもふわっシフォンサンド（カスタード）」(195円)

価格 : 195円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

カスタードを味わえる、"くもふわっ"食感のシフォンサンド。くちどけの良いカスタードを、メレンゲ仕立てのシフォンケーキでサンドしました。

「6層の濃厚オペラケーキ ショコラフワンボワーズ」(378円)

価格 : 378円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

コーティングチョコ・チョコムース・ココアスポンジ・フランボワーズムース・フランボワーズジュレ・クランブルの6層で仕立てた濃厚なオペラケーキ。ファミリーマート限定商品となります。

「くちどけふんわりワッフル苺」(278円)

価格 : 278円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

生クリーム入りホイップといちごジャムを包んだくちどけのよいふんわり食感の2個入ワッフル。ファミリーマート限定商品となります。

まとめ

1月20日発売の新商品は、ラージサイズのとろける食感のプリン「大きな窯出しとろけるプリン」、ショコラ生地の中に濃厚チョコソースを入れた「フォンダンショコラ」、カスタードをシフォンケーキでサンドした「くもふわっシフォンサンド（カスタード）」、6層で仕立てたオペラケーキ「6層の濃厚オペラケーキ ショコラフワンボワーズ」、生クリーム入りホイップといちごジャムを包んだワッフル「くちどけふんわりワッフル苺」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。