セブン‐イレブン・ジャパンは1月22日、「北海道名物 ラーメンサラダ 蒸し鶏と半熟玉子」、「北海道名物 ラーメンサラダ タレザンギ」(いずれも397.44円)をリニューアルし、北海道エリア限定で順次発売する。

北海道名物の「ラーメンサラダ」が2年ぶりにリニューアルする。麺には北海道産小麦粉を使用し、小麦粉の配合を見直すことで、時間が経ってもふやけにくく弾力のある麺を実現した。さらに、冬の観光シーズンに合わせ、北海道を訪れる利用者にも北海道限定商品であることが分かりやすいラベルへ変更したほか、商品の健康感や具材の彩りが伝わるように口の広い容器に変更し、具材にはトマトを加えた。

ラーメンサラダ 蒸し鶏と半熟玉子は、しっとりとしたやわらかいむね肉を使用した蒸し鶏と、半熟玉子をメインに、トマトや水菜、キャベツ等のフレッシュな野菜を使用したサラダをトッピング。香ばしい焙煎胡麻ドレッシングと、北海道産小麦粉を使用した弾力のある麺が特長。

ラーメンサラダ タレザンギは、北海道名物の「タレザンギ」をトッピングした商品。ザンギは甘めのタレで仕上げ、タルタルソースを組み合わせた。ボリューム感のあるザンギとピリ辛の和風ドレッシングの相性が抜群だという。