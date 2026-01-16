セブン‐イレブン・ジャパンは1月20日から順次、「町中華」をテーマにした新シリーズを、全国のセブン‐イレブンにて販売する。

「町中華」をテーマにした新シリーズ ラインアップ

今回、町中華の王道メニューを、電子レンジで温める弁当・カップ麺や、惣菜・カップデリなどの幅広いカテゴリーで合計8商品ラインアップする。

「鶏ガラスープの旨味 町中華のカレー」(429.84円)は、町中華の味わいを思わせる中華だしの風味が効いたカレー。鶏ガラをベースに、豆板醤のコクを効かせた、食べるほどクセになる味わいの一品。

1月20日から、広島県一部、島根県一部、山口県を除く全国にて販売される。

「麻婆天津飯」(680.40円)は、町中華の定番メニューである天津飯に、麻婆豆腐をかけた一品。玉子は一食ずつ焼き上げ、ふんわりとした食感に仕上げられている。

1月20日から、山梨県、長野県、広島県一部、島根県一部、山口県を除く全国にて販売される。

「町中華の醤油ラーメン」(464.40円)は、魚介、畜肉を煮込んだスープにこいくち醤油を加えた旨味とコクのある中華そば。シンプルながらも奥行きのある一杯に仕上げられている。

1月21日から、北海道、東北、関東、東海、近畿、中国、四国、九州にて販売される。

「海老マヨネーズとブロッコリー」(365.04円)は、町中華で定番の海老マヨネーズを冷たいまま食べる冷製惣菜。酸味と甘味のバランスが良いマヨネーズソースで和えた一品となっている。

1月20日から、沖縄県を除く全国にて販売される。

「シャキシャキ野菜と蒸し鶏ザーサイのサラダ」(278.64円)は、食感の良いザーサイと蒸し鶏に生野菜を組み合わせたおつまみ仕立てのサラダ。

1月20日から、北海道、沖縄県を除く全国にて販売される。

「香味ねぎダレで味わう油淋鶏」(321.84円)は、コクと酸味が特長の油淋鶏ソースを和えた鶏肉に葱たっぷりの香味ダレを組み合わせた一品。

1月20日から、北海道、沖縄県を除く全国にて販売される。

「具材入りかに玉 醤油とろみあん仕立て」(386.64円)は、鶏の旨味を効かせた醤油あんで仕立てた一品。野菜やきのこなど、多種具材と合わせた卵を一食ずつ焼き上げている。

1月20日から、九州、沖縄県を除く全国にて販売される。

「焼き餃子 5個入り」(321.84円)は、食感の皮と香味豊かな中具を組み合わせた一品。

東北、首都圏一部、静岡県、甲信越北陸、東海、関西、中国、四国、九州にて販売中。なお、首都圏一部、北関東、北海道エリアは6個入りとなる。

記載の価格は消費税8%を含む価格となっており、店舗によって異なる場合がある。