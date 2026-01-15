JR東日本クロスステーション リテールカンパニーは1月20日から、バレンタインシーズンに向けて、チョコレートケーキが有名な人気洋菓子店「Top's(トップス)」が監修した6商品を、一部店舗を除く「NewDays」・「NewDays KIOSK」にて販売する。

「Top's(トップス)」監修 ショコラスイーツラインアップ

4回目のコラボとなる今回、商品数過去最多の6品を販売。

ニュータスSweetsからは、「チョコのクレープ～くるみを抜いちゃいました～」(268円)や、新作の「チョコタルト」(258円)および「ショコラパフェ」(358円)が登場。

「チョコのクレープ～くるみを抜いちゃいました～」は、Top'sの人気商品「チョコレートケーキ」をイメージし、クレープ皮にチョコクリーム、スポンジ、削りチョコ、ココアパウダーを入れ包んだ一品。

「くるみ」を抜いてチョコクリームをシンプルに楽しめるように仕上げられている。同商品は、首都圏および静岡・長野・新潟・宮城・福島・山形・岩手の各県内で販売される。

「チョコタルト」は、タルト生地にTop'sのチョコレートケーキをイメージしたチョコクリームを絞り、チョコチップをトッピングした一品。

同商品は、首都圏および静岡・長野・新潟・宮城・福島・山形・岩手の各県内で販売される。

「ショコラパフェ」(358円)はベルギーチョコを使用しており、ココアスポンジ、チョコムースにチョコホイップを絞った一品。トッピングにはくるみとガトーショコラ生地をのせている。

同商品はNewDaysのみで販売される。

また、ニュータスBakeryからは「チョコ チュロッキー」(185円)と新作の「チョコフランスパン」(198円)が登場。

「チョコ チュロッキー」はブラックココアを使用したチョコ味のチュロッキーにビターチョコをかけ、アーモンドクランチをトッピングした、食感のアクセントを楽しめる一品。

同商品は、首都圏および静岡・長野・新潟・宮城・福島・山形・岩手の各県内で販売される。

「チョコフランスパン」は、チョコ風味のフランスパンにチョコホイップクリームとチョコクリームをサンドした一品。

同商品は、首都圏および静岡・長野・新潟・宮城・福島・山形・岩手の各県内で販売される。

さらに、ランチパックから「チョコホイップ」(170円)も販売。同商品は、Top'sのチョコレートケーキをイメージしたチョコ風味ホイップをサンドした一品で、首都圏および静岡・長野・新潟・宮城・福島・山形・岩手の各県内で販売される。

また、1月20日ポスト後～2月16日に、NewDays公式Xにて「トップス ヤミーWB 12枚」が当たるフォロー&リポストキャンペーンも実施する。