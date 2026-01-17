お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が15日深夜、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。村上ショージの“ギャラ事情”をぶっちゃけた。

岡村隆史

「500円で独演会を199回やってはんねん」「すごないですか?」

「村上ショージ独演会」にゲスト出演したという岡村。30分間のトークイベントで、チケット料金は500円だったといい、「500円で独演会を199回やってはんねん。すごないですか?」とビックリ。ショージは、「500円以上にしたら、みんなけえへんねん。500円でギリギリやで」「500円やねんから、スベることも怖くなくなる」とジョーク交じりに話していたというが、岡村は、「物価も上がってるなか、ずっと500円でやってんねんって。500円やで……?」と衝撃を受けた様子だった。

続けて、「舞台でも言うてはったけど……。吉本的にも言うたらあかんのかな?」と迷いながら、「独演会のギャラ、なんぼやと思う?」と意味深に吐露。「言わんほうがいい? 夢なくなるもんな。俺も、噓やろ!? って思うぐらい」と紙に書いた金額を見せると、矢部浩之は、「あかん(笑)。これ引くよ。もっともらっていい」「神じゃない? 神様やで」と驚がく。岡村は、「タクシーで帰ったら、これぐらい取られる。ルミネから家まで帰ったら、ポーンって飛んでってまう」とぶっちゃけた。

ショージについて、「スベるスベるって本人言うてはりますけど、めちゃくちゃウケてる」「完璧な漫談でドカーンと笑いとって。全然スベってない」と語った岡村。ナインティナインの若手時代のチケット料金は「800円」と前置きしながら、「それよりも安い値段で、お客さんに笑いを提供してはんねんねんなと思ったら、すごいこと」と感嘆。矢部も、「いやすごいよ。昔のいい時代を経験してはるやん? そういう経験を経て、このギャラやもんな」と大先輩の“ギャラ事情”に感心しきりだった。

また、独演会終了後に、ショージからミニドーナツを3つもらったという岡村は、「多分あれがギャラじゃないかな(笑)? それ聞いて俺、“ギャラください”なんて絶対言われへんもん」と苦笑い。「大ベテランが、たったこれだけのギャラもらって。すごいなと思って。まだまだ俺も、あぐらかいたらあかん。アグレッシブに行かなあかん」と気持ちを新たにしながら、「ただ、もうちょっと入場料上げるのと、せめてギャラのほうを……。大ベテランですから、もうちょっと取ってもいいんじゃないですか?」と本音を伝えていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。