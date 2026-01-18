みなさん、まだお正月のお餅が余ってたりしますか? 知人から大きなのし餅を2枚ももらった我が家では、まだまだお餅三昧。お雑煮から甘いお餅、しょっぱいお餅と一周まわったところで、何もつけずにパリっと焼いただけのお餅を味わってみたり。

他にも美味しい食べ方はないかな～と探していたところ、農林水産省の公式Xで「もちサンド」なるワードを発見しました!

お正月のお餅がまだ余っている…。

そんなときにピッタリな、お餅のアレンジ料理をご提案!

お餅で具材を挟んで作る「もちサンド」です。

中の具材は自分好みにカスタマイズしてもOK。

ぜひ一度、試してみてはいかがでしょうか。

(@MAFF_JAPANより引用)

こちらが「もちサンド」です。お餅で好きな具材をサンドし、それを包むようにベーコンで巻いて焼いたものなのですが、お餅とチーズがとろ～りしていて、美味しそうですね。

材料と作り方はこちらです。

作り方も簡単ですし、具材をアレンジできるのも嬉しいポイント。しそ明太チーズとかアスパラ&えのき、山芋&オクラなんてのもどうでしょう。みなさんも、いろいろと試してみてはいかがでしょうか?