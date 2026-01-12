お正月の定番食材である一方、余ってしまうことも多い“切り餅”。そんな切り餅だけで生地を作れる、お手軽チヂミが美味しすぎ……!?

料理研究家・コウケンテツさんが自身のYouTubeチャンネルで紹介したレシピが、人気を博しています。

※画像はYouTubeチャンネル「Koh Kentetsu Kitchen【料理研究家コウケンテツ公式チャンネル】」（@kohkentetsukitchen）より引用

用意する材料は、切り餅・細ねぎ・溶けるスライスチーズと、しょうゆ・ごま油のみ。1枚あたり1個の切り餅で作れるため、コスパも良好です。

まずは餅の上部が少し出るあたりまで水を入れ、ラップをせずに600Wのレンジで1分30秒～2分ほど加熱。全体が柔らかくなったら、水を捨ててその他の材料と混ぜ合わせます。

細ねぎは3～4本ほど用意し、2～3cmにカット。キッチンバサミを使えば、まな板と包丁は不要です。

生地にしょうゆ小さじ1とちぎったスライスチーズ1枚を加え、軽く混ぜれば準備はOK。

大さじ1のごま油を入れたフライパンを中火で温め、生地を投入! 餅とチーズが柔らかくなり、なんとも食欲をそそる見た目に……!!

餅は柔らかく、チーズはカリっと仕上げるのがポイント。裏面も同じように焼き、フライ返しを使わずともフライパンからはがれるようになったら完成です。お、美味しそう……!!

お好みで酢醤油を添えたら、温かいうちに食べるのも美味しく味わうためのコツ。ベーコンやキムチ、桜えびなどを入れるのもおすすめだそうですよ。

今回紹介した以外にもコウケンテツさんのYouTubeチャンネルには、身近な食材をいかした本格的な味わいのレシピが盛りだくさん。気になる人はぜひ、その他の投稿もチェックしてみてはいかがでしょうか?