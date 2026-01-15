バンダイスピリッツは、1985年に連載開始した『聖闘士星矢』より、「聖闘士聖衣神話EX イプシロン星アリオトフェンリル」(18,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月16日16時より予約受付開始、2026年6月発送予定。

『聖闘士星矢』より、「ポラリスヒルダ」に仕える神闘士「イプシロン星アリオトフェンリル」が聖闘士聖衣神話EXに登場。劇中作画を元に検証し尽くされたプロポーションにより、躍動感のあるポージングが可能となっている。

腰蓑は軟質パーツを採用、豊富な交換用表情パーツ・交換用手首パーツに加え、相棒の「ギング」が可動フィギュアとなって付属。劇中の戦闘シーンを再現できる。

『聖闘士星矢』とは 『聖闘士星矢』は、車田正美によるバトルアクション漫画。集英社『週刊少年ジャンプ』にて1985年から1990年まで連載され、星座をモチーフにした「聖衣(クロス)」を纏う少年たちの戦いと友情を描き、社会現象を巻き起こした。テレビアニメは1986年から1989年にかけて放送され、現在も続編やスピンオフ作品が多数展開されている。

(C)車田正美／集英社・東映アニメーション