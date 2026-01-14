バンダイスピリッツは、『MSV』より「【抽選販売】ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-06M(MSM-01) ザク・マリンタイプ(レッドドルフィン隊所属機) ver. A.N.I.M.E.」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS会員限定で、2026年1月23日(金)10時～2月5日(木)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月上旬当選発表、2026年3月発送予定。

「レッドドルフィン隊」に配備されて実戦投入された水陸両用機の礎が、水中戦を再現する革新的なエフェクトパーツを備えた「MS-06M(MSM-01) ザク・マリンタイプ」としてver. A.N.I.M.E.に登場。

「MS-06M(MSM-01) ザク・マリンタイプ(レッドドルフィン隊所属機)」は、ジオン公国軍が地球侵攻にあたってMS-06を基に研究していた水中専用機で、試作された7機全てが実戦投入されたが、そのうち2機がレッドドルフィン隊へ配備された。機体カラーを更新し、腰部に部隊章がマーキングされ、胸部には4連装ロケット・ポッドが装着されている。

「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSM-07 量産型ズゴック ver. A.N.I.M.E.」(別売り)にハイドロジェットエフェクトパーツが連動。「魂STAGE」(別売り)と組み合わせることで、さらにリアリティのある水中運用シーンを再現できる。

(C)創通・サンライズ